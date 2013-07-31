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۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

ربیعی:

تعداد 12700 نوآموز در پايگاه هاي سنجش استان زنجان ارزيابي شدند

تعداد 12700 نوآموز در پايگاه هاي سنجش استان زنجان ارزيابي شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان زنجان گفت: تا پایان تیرماه در طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان سال 92 تعداد 12 هزار و 721 نوآموز در پايگاه هاي سنجش استان زنجان ارزيابي شدند.

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اين تعداد نوآموز، 11 هزار 67  نفر جهت ثبت نام به مدارس عادي معرفي شدند و تعداد هزار و 526 نفر  براي ارزيابي هاي دقيق تر به مرحله تخصصي ارجاع شده اند .

وی اظهار داشت: سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در 9 پايگاه سنجش در سطح استان اجرا مي شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان گفت: نوآموزان بازمانده از طرح سنجش مي توانند جهت ارزيابي در مرحله دوم طرح كه از ابتدای  شهريورماه آغاز خواهد شد به پايگاه هاي مستقر در شهرستانها و مناطق مراجعه كنند.

ربیعی به  افتتاح مركز جامع توانبخشي حضرت ابوالفضل (ع) زنجان ، اشاره کردوگفت: هدف از تاسيس اين مركز ارائه يك كار تيمي و گروهي دانست و  اگر در خدمات درماني كار تيمي و گروهي مدنظر باشد مطمئنا نتيجه‌بخش مي‌شود.

وی با بيان اينكه در پايگاه‌هاي سنجش بايد از كارشناسان و متخصصين براي رفع مشكل دانش‌آموزان به صورت گروهي استفاده شود، تصريح كرد: تا زماني كه در زمينه درمان و سنجش كودكان، كار به صورت فرد گرايي و انحصاري باشد درمان موثر نخواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان با اشاره به اينكه مركز جامع توانبخشي حضرت ابوالفضل (ع) به عنوان تنها مركزي است كه به صورت منسجم تاسيس شده است، افزود: اميدواريم با تجهيز كامل اين مركز خدمات مناسبي به همشهريان ارائه شود.

ربیعی با بيان اينكه مركز جامع توانبخشي حضرت ابوالفضل (ع) يك مركز تشخيص، آموزشي و درماني است، تصريح كرد: در اين مركز، خدمات توانبخشي به كودكان معلول در دو نوبت صبح و بعدازظهر ارائه مي‌شود.

وی با بيان اينكه در مركز جامع توانبخشي حضرت ابوالفضل (ع) برنامه‌هاي آموزشي براي كودكان داراي اختلالات يادگيري ارائه مي‌شود، افزود: در اين مركز كارشناسان بينايي سنجشي، شنوايي شناسي، آزماينده‌هاي هوش و آمادگي تحصيلي نسبت به تشخيص مشكلات دانش‌آموزان اقدام مي‌كنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان  ، با بيان اينكه براي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 93-92 جاي دهي مناسب آموزشي انجام شده است، گفت: نوآموزان بدو ورود به دبستان و پايه اول ابتدايي بايد در پايگاه‌هاي سنجش و طرح آمادگي تحصيلي شركت كنند.

ربیعی با اشاره به اينكه در سال تحصيلي 93-92 تعداد دانش‌‌آموزان پايه اول ابتدايي 17 هزار دانش‌آموز خواهد بود، گفت: در استان زنجان 9 پايگاه ثابت و سيار سنجش براي نوآموزان بدو ورود به دبستان وجود دارد.

وی  با بيان اينكه از 9 پايگاه سنجش براي نوآموزان بدو ورود به دبستان سه پايگاه ثابت در شهر زنجان است پافزود: سه پايگاه سيار از شهر زنجان به مناطق فاقد پايگاه سنجش اعزام مي‌شوند

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان ادامه داد: همچنين سه پايگاه ثابت و سيار در شهرستان‌هاي ابهر، خرم‌دره و خدابنده وجود دارد تا مناطق اطراف را زير پوشش قرار دهند.

ربيعي تصريح كرد: نوآموزان بدو ورود به دبستان مي‌توانند با در دست داشتن شناسنامه سلامت در سال تحصيلي 93-92 براي پايه اول ابتدايي در مدارس ثبت نام كنند.

کد مطلب 2107376

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