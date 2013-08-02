آغاز یکسان سازی کدهای استانی از استان مرکزی/ حذف کدهای تمامی شهرستانها ظرف یک ماه

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح حذف کدهای بین شهری که برابر مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران موظف به اجرای آن است، اظهار داشت: براساس این طرح کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد با تمام استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای سراسری این طرح به تمامی استانها ابلاغ شده است، ادامه داد: شرکتهای مخابرات استانی در حال آماده سازی امکانات و تجهیزات اجرای این طرح هستند و بخش عمده ای از استانها نیز آمادگی اجرا را اعلام کرده اند.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این طرح در بازه زمانی یک ماهه در کل کشور پیاده سازی می شود، خاطرنشان کرد: شروع حذف کدهای بین شهری و داخل استانی از استان مرکزی و پس از آن سمنان و قزوین آغاز می شود و به تدریج در تمامی کشور به اجرا درمی آید.

وی با بیان اینکه تمامی تلاشمان این است که ظرف مدت یک ماه و به صورت فشرده اجرای این طرح به اتمام برسد، گفت: در مورد تغییر نرخ مکالمات با اجرای این طرح به زودی اطلاع رسانی کامل صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکسان سازی کدهای استانی در استانهای تهران، البرز و قم به اجرا درآمد اما شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تامین هزینه های این طرح از سوی دولت، آن را متوقف اعلام کرد.