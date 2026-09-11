خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعار روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ با عنوان «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» از سوی سازمان گردشگری ملل متحد انتخاب شده و این انتخاب نشان‌دهنده اهمیت روزافزون فناوری‌های نوین در آینده صنعت گردشگری است.

وی افزود: داده‌ها و روندهای جهانی نشان می‌دهد توسعه صنعت گردشگری بدون استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست و این فناوری امروز در حوزه‌هایی مانند بازاریابی، معرفی مقاصد، تحلیل رفتار گردشگران، ارائه خدمات و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای گردشگری نقش مهمی دارد.

فرماندار آبادان تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط با گردشگری باید استفاده عملیاتی از ظرفیت هوش مصنوعی را در برنامه‌های خود جدی بگیرند و آموزش‌های کاربردی این فناوری به فعالان و کسب‌وکارهای گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد تا از این ظرفیت برای معرفی بهتر جاذبه‌ها، جذب گردشگر، بازاریابی و توسعه بازار استفاده شود.

پیرهادی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی جهانگردی بیان کرد: پنجم مهرماه روز جهانی جهانگردی است و هفته گردشگری از این روز آغاز می‌شود. تأکید ما این است که برنامه‌های هفته گردشگری امسال نوآورانه، خلاقانه و نشاط‌آور باشد و در عین حال ظرفیت‌های واقعی آبادان را به مردم و گردشگران معرفی کند.

وی ادامه داد: رویکرد برنامه‌های هفته گردشگری باید فراتر از برگزاری چند برنامه مناسبتی باشد و موضوع توسعه اقتصادی، رونق کسب‌وکارهای گردشگری، تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه آبادان گفت: اقدامات بزرگ و اثرگذار در حوزه گردشگری در یک هفته اتفاق نمی‌افتد و توسعه این صنعت نیازمند برنامه‌ریزی مستمر در طول سال است؛ بنابراین هفته گردشگری باید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی باشد.

پیرهادی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در محور گردشگری طی روزهای اخیر توضیح داد: آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث «بلوار گردشگری آبادان» در ۱۳ شهریورماه برگزار شد که این پروژه می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق این صنعت در آبادان کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره شکرانه برداشت خرما آبادان طی روزهای آینده عنوان کرد: این جشنواره با هدف توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی از ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خرما و منطقه را به مخاطبان بیشتری معرفی کند.

فرماندار ویژه آبادان رودخانه‌های بهمنشیر و اروندرود را از ظرفیت‌های مهم گردشگری آبی آبادان دانست و افزود: این ظرفیت‌ها در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند به یکی از محورهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تبدیل شوند و زمینه ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای مردم را فراهم کنند.

پیرهادی با اشاره به ظرفیت بازارهای آبادان در حوزه گردشگری خرید اظهار کرد: بازارهای آبادان یک ظرفیت بزرگ در زمینه گردشگری خرید محسوب می‌شوند و در همین راستا پیشنهاد ایجاد بازارچه تخصصی خرما به شهرداری ارائه شده است. ایجاد چنین بازارچه‌ای می‌تواند ضمن معرفی محصول شاخص منطقه، به تکمیل زنجیره گردشگری خرید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری کمک کند.

وی با اشاره به شاخه گردشگری کودک توضیح داد: مقرر شده است در یکی از مدارس آبادان زنگ گردشگری نواخته شود تا از سنین پایه، ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و اهمیت این صنعت در میان دانش‌آموزان معرفی شود.

پیرهادی گفت: برنامه‌ریزی برای سایر برنامه‌های هفته گردشگری نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها با محوریت معرفی ظرفیت‌های واقعی آبادان، استفاده از نوآوری و فناوری‌های نوین، ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه اقتصادی و تقویت مشارکت بخش خصوصی برگزار شود.