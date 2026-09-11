به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش شیبکوه با تبیین فرازهایی از دعای بیست‌وهفتم صحیفه سجادیه، اظهار کرد: امام سجاد(ع) در این دعا تنها به حضور فیزیکی در میدان توجه ندارد، بلکه از اهمیت نیت، احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی نسبت به سرنوشت جامعه سخن می‌گوید.

وی افزود: در نگاه صحیفه سجادیه، نخستین نشانه ایمان آن است که انسان نسبت به وضعیت جامعه اسلامی احساس مسئولیت داشته باشد و از همگرایی دشمنان علیه مسلمانان متأثر شود؛ بنابراین مؤمن نمی‌تواند نسبت به ظلم، فساد، تجاوز و تهدید امنیت جامعه بی‌تفاوت باشد.

امام جمعه بخش شیبکوه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی جوامع، بی‌تفاوتی اجتماعی است، تصریح کرد: ایمان انسان را از نگاه «به من چه» خارج می‌کند و به او می‌آموزد که سرنوشت جامعه، سرنوشت مشترک انسان‌هاست.

غیرت دینی باید با بصیرت و عقل همراه باشد

حاجبی با اشاره به مفهوم غیرت دینی در آموزه‌های اسلامی گفت: غیرت مؤمن به معنای خشونت بی‌ضابطه، انتقام شخصی یا اقدام خودسرانه نیست؛ بلکه به این معناست که در برابر پایمال شدن حق، ظلم به مظلوم و تهدید امنیت جامعه بی‌تفاوت نباشیم و هر فرد وظیفه خود را در حد توان و مسئولیتش بشناسد.

وی ادامه داد: غیرت پیش از آنکه در دست انسان باشد، در قلب و عقل اوست و اگر از عقل و بصیرت جدا شود، ممکن است به افراط منجر شود؛ همان‌گونه که عقل بدون غیرت نیز می‌تواند انسان را به بی‌تفاوتی و سازش در برابر ظلم بکشاند.

امام جمعه بخش شیبکوه خاطرنشان کرد: مؤمن باید همزمان از بصیرت و غیرت برخوردار باشد و در برابر تهدیدها، جامعه را به سمت هوشیاری، وحدت و مقاومت سوق دهد.

ارزش نیت صادقانه در نگاه اسلام

حاجبی با اشاره به بخش دیگری از دعای امام سجاد(ع)، گفت: اسلام میان فردی که توان انجام کاری را ندارد و کسی که اساساً نمی‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد تفاوت قائل است.

وی افزود: اگر فردی به دلیل بیماری، ناتوانی، فقر یا موانعی خارج از اراده خود امکان حضور در صحنه‌ای را نداشته باشد، اما نیت و اراده انجام وظیفه را داشته باشد، از نگاه آموزه‌های اسلامی مأجور است.

امام جمعه بخش شیبکوه بیان کرد: این مسئله نشان می‌دهد خداوند انسان را بر اساس آنچه در اختیار اوست ارزیابی می‌کند، نه بر مبنای اموری که خارج از توان و اختیار او قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مفهوم جهاد محدود به میدان نظامی نیست، اظهار کرد: جامعه‌ای که قصد دارد مقاوم باشد به مجاهدت علمی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی نیاز دارد و دفاع از مظلوم، حفظ امنیت، خدمت به مردم و در جای خود دفاع مشروع و قانونی از جامعه نیز از مصادیق این مجاهدت است.

تلاش دشمن برای تغییر میدان نبرد

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط تقابل ایران و آمریکا گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر دشمن، او را از دستیابی به اهداف خود در میدان نظامی مأیوس کرده‌اند و اکنون دشمن تلاش دارد با ایجاد ترس و تردید، اراده مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد صدای ترس و ناتوانی بر فضای جامعه غلبه کند، بلکه مردم باید با توکل بر خداوند، حفظ وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدها ایستادگی کنند.

امام جمعه بخش شیبکوه همچنین نسبت به تلاش دشمن برای انتقال تقابل به عرصه افکار عمومی و تصمیم‌گیری مسئولان هشدار داد و گفت: جنگ امروز تنها در میدان نظامی دنبال نمی‌شود، بلکه دشمن می‌کوشد با ایجاد تفرقه، بی‌اعتمادی و تزلزل در اراده ملی، محاسبات جامعه و مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: مقابله با این تهدیدها نیازمند هوشیاری در برابر نفوذ، پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و حفظ انسجام اجتماعی است و مسئولان نیز باید آثار اجتماعی تصمیمات خود را مورد توجه قرار دهند.

اقتدار دریایی ایران، نتیجه ایمان و خودباوری

حاجبی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دفاعی و دریایی جمهوری اسلامی ایران، آن را نشانه‌ای از اقتدار، هوشیاری و توانمندی نیروهای مسلح دانست و گفت: دستیابی به چنین موفقیت‌هایی نتیجه ایمان، دانش، خودباوری و مجاهدت فرزندان ملت ایران است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای عرصه دفاع و مقاومت، اظهار کرد: توانمندی امروز نیروهای مسلح حاصل سال‌ها تلاش، تجربه و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است و نشان می‌دهد ایران اسلامی با وجود فشارها و تحریم‌ها، مسیر تقویت توان دفاعی و فناوری خود را ادامه داده است.

امام جمعه بخش شیبکوه تأکید کرد: پیام این دستاوردها برای دشمن روشن است؛ ملت ایران با تهدید و فشار از مسیر استقلال، عزت و امنیت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و قدرت دفاعی کشور بر پایه ایمان، دانش، تجربه، فناوری و توانمندی جوانان ایرانی استوار است.