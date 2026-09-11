«اسکورت» بر صدر فروش روزانه نشست؛ استقبال از آزادی زنان زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، بعد از گذشت ۸ روز از اکران با جذب بیش از ۱۱۳ هزار مخاطب به رقمی بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسیده است.

«اسکورت» شب گذشته پنجشنبه ۱۹ شهریور در راستای دغدغه و سوژه فیلم، عواید فروش ۵ سانس از پردیس کورش را که با استقبال بیش از ۱۰۰۰ مخاطب همراه بود به آزادسازی زنان زندانی با جرایم مالی اختصاص داد.

در این اکران کارگردان، تهیه کننده، عوامل و بازیگران اصلی از جمله امیر جدیدی، هدی زین العابدین، مهدی زمین‌پرداز و هادی شیخ الاسلامی حضور داشتند.

امیر جدیدی در سخنانی قبل از نمایش فیلم در جمع مخاطبان گفت: همه شما در این اکران سهم دارید؛ سهمی برای آزادی زنان زندانی. ممنونم که در این کار خیر سهیم شدید. بدون حضور شما ما (بازیگران) معنایی نداریم، به‌خصوص در اکرانی که برای آزادی زندانیان برگزار شده است. امیدوارم این خیر و نیکی همیشه در زندگی‌تان جاری باشد.

مهدی زمین‌پرداز نیز در سخنان کوتاهی عنوان کرد: اگر از فیلم خوشتان آمد، آن را به دیگران معرفی کنید چون سینما با مخاطب زنده است.

یوسف حاتمی‌کیا کارگردان نیز بیان کرد: این اکران مردمی یک وجه دیگر هم دارد و آن کمک به آزادی زندانیان است. امیدوارم حضور شما در این حرکت خیر، مؤثر باشد.

فیلم «اسکورت» از روز چهارشنبه ۱۸ شهریور بر صدر جدول فروش روزانه فیلم ها نشسته و جلوتر از «زنده شور» و «استخر» قرار گرفته است.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و پخش و تبلیغات آن را شهر فرنگ برعهده دارد.