دشمن درصدد احیای فرهنگ ارتجاع در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار با اشاره به تحولات اخیر منطقه و میدان مقاومت اظهار کرد: تحولات میدانی و موفقیتهای پیدرپی جبهه مقاومت نشان میدهد دشمن در بسیاری از محاسبات خود دچار خطا شده و نتوانسته اهداف خود را در حوزه نفوذ، ایجاد شکاف و نهادینهسازی فرهنگ ارتجاع محقق کند.
وی یکی از شاخصهای فرهنگ ارتجاع را دوگانهسازیهای کاذب دانست و افزود: مطرح کردن دوگانههایی همچون جنگ و صلح، مقاومت و معیشت، وفاق و تندروی و یا سازش و جنگطلبی، در حقیقت بخشی از همان پروژهای است که دشمن دنبال میکند.
امام جمعه بیلهسوار گفت: تضعیف انگیزههای ملی و عمومی، تخریب جریان مقاومت و عوامل انسجامآفرین، ایجاد خطا در محاسبات مسئولان و تحقیر و تخریب آنان، از دیگر مؤلفههای فرهنگ ارتجاع است که باید نسبت به آن هوشیار بود.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی با بیان اینکه اوج فرهنگ ارتجاع را میتوان در دوران پیش از انقلاب مشاهده کرد، گفت: انقلاب اسلامی بساط این فرهنگ ذلتآور را جمع کرد و بسیاری از پیشرفتهای کشور در سایه فاصله گرفتن از فرهنگ وابستگی و ایستادگی بر توانمندیهای داخلی به دست آمده است.
وی با اشاره به بیانیه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمن را باید در چارچوب شکست پروژههای آنان در حوزههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد؛ چراکه آنان در برابر اتحاد و انسجام ملت ایران به اهداف خود دست نیافتهاند و اوچ این پیروزی آنجایی هست که رئیسجمهور آمریکا به خاطر شکست در برابر ایران برای آینده سیاسی خود در کشورش پیشنهاد رشوه می دهد که بزرگترین افتضاح و آبروریزی ملت آمریکا هست
امام جمعه بیلهسوار نفوذ فرهنگ ارتجاع را خطری بزرگتر از تهدیدات صرفاً نظامی دانست و خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، هرجا ملتی دچار سقوط شده، یکی از عوامل اصلی آن، نفوذ در محاسبات و تغییر فرهنگ و اراده عمومی بوده است؛ بنابراین باید نسبت به این مسئله حساس بود.
پیروزیها و ایستادگی مردم یمن
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در ادامه با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: پیروزیها و ایستادگی مردم یمن در برابر ائتلافهای نظامی و فشارهای قدرتهای بزرگ، نتیجه تکیه بر فرهنگ اصیل مقاومت و مؤلفههای تمدنی و قرآنی است.
وی اعتماد به وعدههای الهی، روحیه جهادی، سادهزیستی، توکل بر خدا، رهبری واحد و انسجام داخلی را از عوامل موفقیت مردم یمن عنوان کرد و افزود: این مؤلفهها موجب شده است ملت یمن در برابر قدرتمندترین ائتلافهای نظامی جهان ایستادگی کرده و نقشههای دشمن را با شکست مواجه کند.
امام جمعه بیلهسوار با اشاره به اهمیت راهبردی بابالمندب گفت: مقاومت یمن نشان داد که ملتی با تکیه بر ایمان، انسجام و اراده ملی میتواند در برابر فشارهای گسترده دشمن ایستادگی کند و معادلات منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد.
نیازمند وحدت، انسجام و هوشیاری
وی اتحاد و انسجام ملی و پرهیز از خطاهای محاسباتی را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: در روزهای پیش رو بیش از گذشته نیازمند وحدت، انسجام و هوشیاری هستیم و همه مسئولان و جریانهای سیاسی و اجتماعی باید تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا و زیر یک پرچم حرکت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف اظهار کرد: در کنار اقدامات انجامشده، موضوع حجاب و عفاف نیازمند پیگیری جدی، مستمر و نظاممند است و تشکیل یک نهاد و سازمان تخصصی برای پیگیری و حل نظام مسائل این حوزه با عنوان «سازمان حجاب و عفاف» ضروری به نظر میرسد.
امام جمعه بیلهسوار در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز فوریتهای پزشکی و قدردانی از تلاش فعالان این حوزه گفت: خدمات نیروهای فوریتهای پزشکی در نجات جان مردم ارزشمند و قابل تقدیر است.
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