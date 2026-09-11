نوری: مسئولان برای مقابله با فشار اقتصادی دشمن برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره)، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، گفت: نفوذ تنها به معنای ورود عناصر خرابکار و جاسوس نیست، بلکه نفوذ یک فکر و اندیشه در جامعه میتواند خطرناکتر باشد.
وی با اشاره به موضوع زیست عفیفانه، عفاف و حجاب اظهار کرد: عفاف و حجاب علاوه بر اینکه یک تکلیف دینی است، سلامت و امنیت جامعه را نیز به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند عفاف و حیا را از جامعه و نسل جوان دور کند، گفت: دشمن این موضوع را در فضای مجازی و رسانهای تبلیغ میکند و باید نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشیم.
وی بر نقش آموزش و پرورش، دانشگاهها، معلمان، استادان و مجموعههای فرهنگی در تبیین موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: در کنار اقدامات بازدارنده، باید کار فرهنگی، ایجابی و اقناعی نیز انجام شود و پشت پرده اهداف دشمن برای جامعه تبیین شود.
ضرورت مقابله با فشارهای اقتصادی
امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمن گفت: دشمن تلاش میکند از طریق فشار اقتصادی و ایجاد محدودیت، کشور را به زانو درآورد و مردم را تحت فشار قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مسئولان برای مقابله با این فشارها، اظهار کرد: دولت و مسئولان اقتصادی باید برای کنترل تورم، جلوگیری از گرانی، نظارت بر بازار و پیدا کردن راههای جایگزین برای مسیرهای اقتصادی مسدودشده برنامه داشته باشند.
حجتالاسلام نوری افزود: ملت ایران طی سالهای گذشته در شرایط تحریم تجربههای زیادی به دست آورده و میتواند با برنامهریزی و اتکا به توان داخلی، راههای مقابله با تحریمها را پیدا کند.
نفوذ فکری دشمن خطرناکتر از نفوذ عناصر خرابکار است
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی یکی دیگر از موضوعات مهم را خطر نفوذ عنوان کرد و گفت: نفوذ گاهی به معنای اعزام عناصر خرابکار، جاسوس یا تروریست برای انجام عملیات است، اما نوع دیگری از نفوذ، نفوذ یک فکر، اندیشه و نگاه در جامعه است که میتواند خطرناکتر باشد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند با ترویج تفرقه و اختلاف، گروهها و جناحهای مختلف را مقابل یکدیگر قرار دهد و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند.
حجتالاسلام نوری همچنین نسبت به ایجاد ناامیدی در جامعه هشدار داد و گفت: دشمن تلاش میکند ناتوانی و نتوانستن در برابر دشمن را به جامعه القا کند و اراده مردم را سست کند.
دشمن به دنبال دو قطبیسازی جامعه است
امام جمعه بجنورد با اشاره به موضوع دو قطبیسازی در جامعه گفت: یکی از مسائلی که باید نسبت به آن هوشیار بود، ایجاد دو قطبیهایی مانند «جنگ یا مذاکره» است.
وی تأکید کرد: ملت ایران جنگطلب نیست و طی دهههای گذشته آغازگر جنگی در منطقه نبوده است، اما زمانی که جنگ بر کشور تحمیل شود، دفاع و ایستادگی در برابر متجاوز یک ضرورت است.
حجتالاسلام نوری افزود: ملت ایران اهل منطق، گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز است، اما در برابر تجاوز و تحمیل جنگ، از منافع و امنیت خود دفاع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نباید نیروهای مدافع کشور و مردم را جنگطلب معرفی کرد، گفت: ایجاد چنین دو قطبیهایی میتواند موجب تضعیف جامعه و تحقق خواسته دشمن شود.
ملت شکستناپذیر
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندیهای دفاعی و علمی کشور اظهار کرد: ملت ایران ظرفیت مقابله با دشمن را دارد و از علم، دانش، شجاعت، غیرت و ایمان برخوردار است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمن گفت: اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر باشند و به توانمندیهای داخلی و پشتیبانی الهی اتکا کنند، دشمن نخواهد توانست این ملت را شکست دهد.
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