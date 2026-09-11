دشمن با تغییر میدان نبرد به دنبال نفوذ در دستگاه محاسباتی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این شهر، با اشاره به تلاشهای مستمر دشمنان برای تضعیف بنیانهای فرهنگی جامعه، اظهار کرد: دشمنان با هدف قرار دادن حیا و پاکدامنی بانوان، به دنبال سوق دادن جامعه به سمت بیبندوباری و بیدینی هستند تا انسجام اجتماعی را از بین ببرند.
وی با تاکید بر ضرورت قرار دادن زندگی بر محور قرآن و اهلبیت (ع)، افزود: پیشرفت در تمامی ابعاد تنها با گوش سپردن به پیام دین میسر استداما مشکل اصلی ، عدم تبلور کافی یا عدم توجه به این آموزههای الهی در مدیریت جامعه است.
امام جمعه ساوه با تبیین جایگاه ولایت و ولایتمداری در حفظ پیشرفت کشور، تصریح کرد: هر کجا ولایتمحوری حاکم بوده، شاهد پیشرفتهای چشمگیر بودهایم و هر جا تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته و از محور ولایت فاصله گرفتهایم، با عقبگرد مواجه شدهایم.
وی افزود: دشمن پیش از آنکه فقیه را از صحنه سیاست خارج کند، ابتدا تلاش کرد فقه را از سیاست جدا سازد و پیش از حذف ولی، تلاش کرد مفهوم ولایت را از صحنه عمل بیرون بکشد.
امام جمعه ساوه با اشاره به تحولات اخیر در میدانهای نبرد و ظهور مفهوم جنگ ترکیبی، تاکید کرد: دشمنی که در تقابل نظامی با نیروهای مسلح کشور قافیه را باخته است، اکنون زمین بازی را به درون ذهنها کشانده است.
حجت الاسلام رحیمی گفت:در جنگ ترکیبی جدید، خاکریزها دیگر تنها در مرزهای جغرافیایی نیستند، بلکه در دستگاه محاسباتی مسئولان و میزان تابآوری مردم بنا شدهاند.
وی با تحلیل سلاحهای نوین آمریکا، گفت: سلاح اصلی آمریکا، نفوذ در مراکز حساس و تصمیمگیر، ایجاد تفرقه، تزلزل در عزم ملی و ایجاد بیاعتمادی میان ملت و دولت است.
امام جمعه ساوه تاکید کرد: دستکاری در محاسبات تصمیمگیران و القای این تصور که پذیرش خواستههای آمریکا راه حل مشکلات است، نفوذی خطرناکتر از سلاحهای سخت و نظامی است.
حجت الاسلام رحیمی گفت: انتظار است مسئولان برای رهایی از دام مرتجعین نفوذی، از ورود به زیستگاههای فکری مرتجعین، دوگانهسازیهای موهوم و سخنان ناامیدکننده که موجب تضعیف انگیزههای ملی میشود، پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: تنها با روشنبینی، حفظ وحدت و سنجش همهجانبه تصمیمات میتوان نقشه دشمن برای فتح سنگرهای ذهنی را خنثی کرد.
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