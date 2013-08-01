به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات پس از شکست 3 بر صفر تمیش مقابل راه‌آهن در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در نشست خبری پس از بازی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: واقعیت این است که راه‌آهن در ضدحملات بسیاری خوب عمل می‌کند. در تمرینات روی این موضوع کار کرده بودیم اما متاسفانه در این دیدار اشتباه بزرگی مرتکب شدیم و روی یک ضد حمله گل خوردیم.

وی با بیان اینکه پس از اینکه تیم ما گل نخست را دریافت کرد، سعی کردیم تعادل بازی را حفظ کنیم، ادامه داد: با فشار آوردن به تیم حریف موقعیت‌های را ایجاد کردیم که متاسفانه موفق به استفاده از آنها نیز نشدیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز خاطرنشان کرد: اشتباهات فردی باعث شد یک پنالتی جالب به سود راه‌آهن گرفته شود و بعد از آن هم کارتی قرمزی از سوی داور به بازیکن ما داده شد که من نمی‌توانم آن را باور کنم. زمانی که دو بر صفر بازی را عقب بودیم و با یک یار کمتر در بازی حضور داشتیم، یک مهاجم را به ترکیب تیم اضافه کردیم.سعی‌مان این بود که از توپ‌های بلند نهایت استفاده را ببریم که چنین نشد.

فیرات ادامه داد: زمانی که توپ و میدان در اختیار ما بود باز هم یک پنالتی ساده به حریف هدیه دادیم. این باخت برای من بسیار سنگین تمام شد چرا که انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشتم. این اولین باخت سنگین من در دوران مربیگری‌ام بود. ما 60 دقیقه به راه‌آهن فشار آوردیم اما نتیجه بسیار بدی در پایان برای ما به دست آمد.

وی همچنین یادآور شد: 3 امتیاز این بازی را از دست دادیم و باید آن را در بازی هفته آینده پس بگیریم. در دیدار امشب ما برای حریف موقعیت ایجاد کردیم و آنها هم استفاده کردند.این باخت برای ما درس بزرگی بود. بعضی مواقع لازم است خودمان به خودمان ضربه بزنیم تا بیدار شویم. باید از این پس جنگنده تر ظاهر شویم. باخت مقابل راه‌آهن ما را از خواب بیدار کرد.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در پایان گفت: راه‌آهن تیمی است که ضد حمله عالی کار می‌کند و می‌تواند با این روش اکثر تیم‌ها را ببرد. ما هم در دیدار امشب به آنها این اجازه را دادیم که چنین اتفاقی رخ بدهد.

دیدار تیم‌های فوتبال سایپا البرز و راه‌آهن تهران در هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور که پنجشنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، با برتری 3 بر صفر تیم راه‌آهن به پایان رسید.

