مسئله ‌ فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌/ حمایت از مظلومان فلسطین آزمونی سخت برای مدعیان حقوق بشر

امام جمعه میامی در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس در واقع ابتکاری عظیم از حضرت امام (ره) بود برای این که همه ملل مسلمان جهان را در فریاد بر سر غاصبان فلسطین و استکبار و رژیم صهیونیستی متحد کنند.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با اشاره به این که معنای روز قدس این است که مسئله فلسطین مربوط به یک جمعیت خاص یا ملت عرب نیست بلکه چون یکی از قبله‌های ما بوده است متعلق به همه مسلمانان است تاکید کرد: ملت فهیم و با بصیرت ایران اسلامی هر سال با شرکت در راهپیمایی روز قدس بر عظمت روز قدس می افزایند و هیچگاه دلسرد نمی شوند و امروز نیز که ملت فلسطین تنهاست باز هم کشور و ملت ما حامی مردم مظلوم فلسطین است.

نجات نخستین قبله مسلمانان

فرماندار شهرستان میامی هم در این گفتگو راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در همه کشورها بویژه کشورهای اسلامی را نشانه و بیانگر وابستگی این مسئله به مسلمانان سراسر جهان دانست.

احمدقاضی با بیان اینکه این راهپیمایی یک مسئله همگانی است خاطر نشان کرد: باید همه یکدیگر را کمک و یاری کنند و مسایل اختلافی را کنار بگذارند تا نخستین قبله مسلمانان از دست یهودیان آزاد شود.

راهپیمایی روز قدس تداوم خلق حماسه سیاسی

بخشدار مرکزی شهرستان میامی نیز در جمع راهپیمایان روز قدس با اشاره به نامگذاری سال 92 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: گوشه ای از حماسه سیاسی با حضور گسترده مردم در انتخابات که به کامل ترین وجه و زیباترین وجه آن و در حدی که ممکن بود یک انتخابات ، هم سالم، هم با نشاط برگزار بشود ،خلق شد وهمه ی جهان دیدند حرف ولی امر مسلمین به کرسی نشست.

محمد رضا صادقی با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس حماسه سیاسی دیگری است تصریح کرد: همانطور که مردم از قبل نیز با شرکت در راهپیمایی روز قدس به دفاع از قدس شریف و مردم فلسطین به صحنه آمدند و خشم و نفرت خود را از استکبار جهانی، امریکا و اسراییل اعلام نمودند امسال هم با لبیک به فرمان ولی امر مسلمین حماسه سیاسی دیگری را خلق کردند.

حمایت از مردم مظلوم فلسطین آزمونی پیش روی مدعیان حقوق بشر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی نیز، مقاومت ملت فلسطین را محدود به یک ملت، مذهب و یا گرایش خاص ندانست و ابراز داشت: گرچه مبارزان مسلمان و مسلمانان در این مقاومت پیشتاز هستند ولی همراهی با ملت مظلوم فلسطین مبتنی بر یک حرکت و جریان اسلامی پایه گذاری شده است.

عباس صائمی با تاکید بر اینکه حمایت از این ملت مظلوم هم یک باور انسانی است و هم آزمونی است برای مدعیان حقوق بشر، گفت: روز جهانی قدس، نمادی است از اراده آزادی خواهان جهان برای حمایت از حق و عدالت. عهدی است برای بیزاری از ظلم، تجاوز، اشغال، سرکوب و آوارگی. ملت‌های بزرگ و حق‌طلب در سرتاسرجهان نمی‌توانند به آنچه که این روزها در سرزمین مقدس فلسطین می‌گذرد، بی‌تفاوت باشند.

نابودی غده سرطانی صهیونیزم از بطن کشورهای مسلمان

منتخب مردم در دوره چهارم شورای اسلامی شهر میامی هم تاکید کرد: همه‌ مردم مسلمان دنیا رژیم صهیونیستی را به‌عنوان رژیم غاصب می‌دانند که با حمایت استکبار جهانی آمریکا و استعمار پیر انگلیس بذر نفاق را در میان مسلمانان پراکنده می‌کنند.

عباسعلی اصغری همچنین شرکت مسلمانان در راهپیمایی روز قدس و سرازیر کردن خشم و انزجار خود بر سر این غده‌ی سرطانی را ضروری دانست.

احیای فلسطین از بحر تا نهر

مسئول بسیج ادارات شهرستان میامی نیز حضور یکپارچه امت اسلامی و سایر ملت‌های آزاده و حق طلب در راهپیمایی روز جهانی قدس را نشانگر این امر دانست که جامعه جعلی اسراییل و رژیم غاصب صهیونیستی به سرعت به پایان خود نزدیک می‌شود.

امیرعباسی اذعان داشت: با رنگ باختن رؤیای خاورمیانه بزرگ و تئوری شیطانی "اسرائیل از نیل تا فرات" دشمنان اسلام در آینده‌ای نه چندان دور بایستی تماشاگر محض "احیای فلسطین از بحر تا نهر" شوند.

روز قدس ابتکاری عظیم از امام خمینی (ره)

مجری مراسم راهپیمایی روز قدس در میامی نیز اظهار داشت: روز قدس در واقع ابتکاری عظیم از حضرت امام (ره) بود برای این که همه ملل مسلمان جهان را در فریاد بر سر غاصبان فلسطین و استکبار و رژیم صهیونیستی متحد کنند.

امرالله نوروزی اذعان کرد: مردم ایران نیز برای اعلام حمایت از این حق طبیعی و خواست و اراده حق‌طلبانه، با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، با جریان آزادی‌خواه فلسطینیان اعلام همبستگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: تمامی مسلمانان جهان و همه ما آرزویمان این است تا به یاری پروردگار، حق تاریخی یک ملت به صاحبان اصلی آن باز گردد و صلح و آرامش پایدار در این منطقه برقرار شود. ان‌شاءالله.

جوانان همواره پشتیبان ولی فقیه

سمانه رحیمی دانشجوی دانشگاه پیام نور میامی هم گفت: جوانان و ورزشکاران میامی يکبار ديگر ضمن تجديد عهد و پيمان با آرمان‌هاي بزرگ معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و تحت ولايت مقام معظم رهبري و همگام با ملت مسلمان و ظلم ستيز ايران اسلامي با نهايت توان و تلاش خود در راستاي اهداف نهضت جهاني اسلام خواهد کوشيد و تجديد ميثاق با آرمان هاي ملت مظلوم فلسطين، جنايات رژيم صهيونيستي و حاميان آنان در نظام سلطه و استکبار جهاني را محکوم خواهد کرد.

سید رضا موسوی یک جوان فعال فرهنگی میامی نیز یادآور شد: صهیونیست غاصب باید بداند حکومت اسلامی و به ویژه مردم شریف و انقلابی ایران همواره از حقوق به‌حق ملت فلسطین حمایت کرده و غده سرطانی اسرائیل غاصب را محکوم می‌کند. امسال نیز اهمیت گرامیداشت روز قدس بیشتر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه‌تر و باشکوه تر از سال‌های قبل در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند و به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابند.