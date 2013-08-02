تاکید بر تداوم حمايت از مردم فلسطين/ روز قدس نشانگر گسترش انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي

به گزارش خبرنگار مهر، حضور گسترده پير و جوان، زن و مرد و به ويژه جوانان و نوجوانان استان سمنان در اين حركت سراسري نشان از عشق و علاقه مردم اين خطه از ميهن اسلامي به حمايت از مظلومان تاريخ و محكوميت جنايت هاي صهيونيست هاي غاصب دارد.

راهپيمايي مردم سمنان از ساعت ۱۱ از ميدان امام رضا (ع) به سمت مصلي اين شهر برگزار شد و مردم هميشه در صحنه اين خطه بار ديگر حمايت گسترده خود را از مردم فلسطين و آزادي قدس شريف اولين قبله گاه مسلمانان جهان ابراز كردند.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار و مسئولان و مديران اجرايي و جمع كثيري از خانواده معظم شهدا به همراه پرسنل نيروهاي مسلح و قشرهاي مردم با حضور در اين راهپيمايي بار ديگر صحنه هاي زيباي حمايت از مظلومان تاريخ و لبيك به نداي امام راحل (ره) را به نمايش گذاشتند.

"مرگ بر آمريكا"، "مرگ بر اسراييل"، "قدس عزيز بايد آزاد گردد"، "فلسطيني مي رزمد اسراييل مي لرزد" و ... از جمله شعارهاي مردم در حمايت از قدس شريف بود.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز در ۱۸ نقطه استان سمنان برگزار شد و حضور گسترده مردم اين استان در آن بار ديگر نشان از پشتيباني مردم اين خطه از ميهن و اهداف انقلاب اسلامي بود.

حضور در راهپيمايي نشانگر باروري و گسترش انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي

يك دانشجو شركت كننده در راهپيمايي روز قدس به خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حضور بصيرانه مردم در این راهپيمايي نشانگر باروري و گسترش انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي است، توضيح داد: رژيم اشغالگر قدس به خيال خود با توطئه و تفرقه و حوادث زنجيره اي خشونت بار در بين مسلمانان مي خواهد به اهداف پليد خود برسد اما بايد بداند كه امت اسلامي، فلسطين را نماد مقاومت خود مي داند و با بسيج تمامي امكانات و قوا از ملت ستمديده و مظلوم فلسطين حمايت مي كند.

معراج قزوينيان با اشاره به اینکه در روز قدس مردم كشورهاي مسلمان جهان فرياد انزجار خود را از جنايات رژيم اشغالگر قدس و حاميانش به گوش مردم آزاده جهان مي رسانند، افزود: رژيم اشغالگر قدس بايد بداند كه نويد خدا در كتاب آسماني قرآن حق است و مسلمانان هرگز سازش با ظلم نخواهند داشت و بر تحقق تعاليم مكتب اسلام تاكيد ويژه دارند.

وي عنوان كرد: روز قدس مظهر هويت بخشي و اقتدار حاكميت اسلامي است و هر ايراني متعهد و بصيري با غنيمت شمردن اين فرصت با شركت در راهپيمايي بر مواضع ديني و ارزش هاي اسلامي خود مهر تاييد مي زند.

تمام دنیای اسلام ضد سلطه جویی و استیلا جویی اسرائیل غاصب است

يك فرهنگي بازنشسته نيز با بیان اینکه هر کشوری چه اسلامی و چه غیر اسلامی تسلط اجانب را قبول ندارند بویژه در نظام دینی الهی ملت ها هیچ گاه اشغال را نمی پذیرند گفت: در این ایام مبارک تمام دنیای اسلام ضد سلطه جویی و استیلا جویی اسرائیل غاصب است که مدت هاست آتش کینه آن روی برادران فلسطینی ما شعله ور است.

مرضيه سعيد نيا افزود: اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر، حقوق اطفال و حقوق زنان را دارند و ادعا می کنند که در فلان کشور اسلامی حقوق بشر زیر پا گذاشته شده و در کشور دیگری حقوق اطفال یا زنان رعایت نمی شود، تمام جنایات صهیونیست های غاصب و اشغالگر را به نظاره نشسته اند.

وي افزود: این در حالی است که خواهران و برادران ما شامل اطفال در فلسطین تحث شدیدترین ظلم و ستم قرار دارند و غربی ها هم از رژیم صهیونیستی و جنایات آن حمایت می کند.

به گفته سعيد نيا مردم مسلمان ضد اشغال و ضد مکتب فاشیستی صهیونیستی هستند و همگي نفرت و انزجار رژیم اشغالگر قدس را در سینه دارند و مردم و نهادهای استقلال طلب و آزادیخواه این کشور خواستار وحدت مسلمین از روز جهانی قدس به بهترین نحو گرامیداشت بعمل می آورند و همواره آماده دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ابراز انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی هستند.

روز قدس روز همبستگي است

يك خانم خانه دار نیز مي گويد: با توجه به اینکه مسلمانان در روز جهانی قدس به خيابانها می آیند و با وحدت کامل فریاد اتحاد مسلمانان را سر می دهند از اینرو حضور یکپارچه مسلمانان و حمایت آنان از فلسطین و بیت المقدس و ابراز انزجار از صهیونیست ها و استکبار جهانی نقش مهمی اتحاد بیشتر آنان را به دنبال دارد.

محبوبه خيرخواه با اشاره به اينكه استکبار جهانی هیچ گاه راضی نیست که مسلمانان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با شعار واحد در برابر ظلم و ستم و اجحاف ایستادگی بکنند افزود: ولی حضور گسترده مردم در تمام صحنه های تظاهرات و راهپیمایی ضد رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین و قدس شرف باعث وحدت و یکپارچگی بیشتر آنان می شود زیرا وقتی خود را در کنار یکدیگر می بینند یک نوع احساس سرنوشت به آن ها دست می دهد و همه این ها می تواند در روز جهانی قدس رقم بخورد.

انتفاضه اسلامی و مقاومت اسلامی، مولود روز جهانی قدس اند

يك دانشجو نيز افزود: قدس و اعتقاد همه ادیان و مذاهب الهی به آن، خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست‌هاست و علت ناکامی جریان سازش که این روزها هم با میدان داری امریکا و اسرائیل و برخی سران خائن عرب، شاهد جولان مذبوحانه آنها در موضوع فلسطین هستیم، دقیقاً ریشه در همین اصل مهم دارد و ما با اعلام روز جهانی قدس که با استقبال بی نظیر و گسترده مسلمانان و حتی آزادگان و مستضعفان جهان مواجه شده است، عملاً رهبری مبارزه با اشغالگران فلسطین را از جهان عرب مصادره کرده و به جهان اسلام داده‌ایم که در این میان ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام، دارای جایگاه ویژه و برتری است.

محمود عزیزی درباره تاثیر برپایی راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: انتفاضه اسلامی و مقاومت اسلامی، مولود روز جهانی قدس اند و شک نکنید که بیداری اسلامی که در اصل توسعه مقاومت اسلامی است، باز هم با یک واسطه، در دایره تاثیر روز جهانی قدس دیده و تعبیر می شود و شما می‌توانید آثار و برکات روز قدس را از حساسیت‌ها و واکنش‌های امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها محاسبه کنید که چگونه در عرصه‌های دیپلماسی و رسانه‌ای بی طاقت شده و چه حرف‌ها و اعمالی را از خودشان بروز می‌دهند و اظهارات اخیر سفیر امریکا به نفع اسرائیل در مصر یکی از نمونه‌های بهم ریختگی روانی آنها در آستانه روز جهانی قدس است.

راهپیمایی روز قدس نقش مهمي در تضعيف رژيم جعلي صهيونيستي دارد

يك كارگر نیز با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس نقش مهمي در تضعيف رژيم جعلي صهيونيستي و بيداري مردم در كشورهاي اسلامي دارد، اظهار داشت: اين روز، مظهر اتحاد و انسجام اسلامي و نشان دهنده ضرورت وحدت مسلمانان جهان براي رهايي قدس شريف از چنگال صهيونيست ها و مقابله با توطئه هاي سلطه گران جهاني است.

رحت الله خورشيدي، ابتكار امام راحل(ره) در خصوص نامگذاري روز قدس را بيانگر اين دانست كه رژيم غاصب اسرائيل دشمن تمامي مسلمانان جهان محسوب مي شود.

وي اتحاد با مسلمانان را مهمترین محور روز قدس عنوان کرد و اظهار داشت: آمریکا با طرح سازش به دنبال ایجاد فرصت برای اسرائیل است.

خورشيدي تاکید کرد: پیام همیشگی روز قدس مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است.

حضور مردم در راهپیمایی قدس مومنانه، آگاهانه، انقلابی و هوشیارانه است

یکی دیگر از شهروندان سمنانی نیز ضمن بیان اینکه راهپیمایی ملت ایران تاثیرات بین‌المللی خواهد داشت گفت: رژیم صهیونیستی پیش از گذشته منزوی شده است.

محمود افسري تصریح کرد: این حضور حماسی نشان می‌دهد که ملت ایران از حرکت در این مسیر خسته نشده و عزم و اراده‌اش روز به روز مستحکم‌تر می‌شود و این راه را تا رهایی قدس شریف ادامه خواهد داد.

وي حضور مردم در این راهپیمایی را مومنانه، آگاهانه، انقلابی و هوشیارانه توصیف کرد و افزود: ملت ایران ثابت کرده است که تا آزادی قدس شریف، دست از حمایت فلسطین نخواهد کشید و تا نابودی رژیم صهیونیستی از فلسطین حمایت خواهد کرد.

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گزارش از عصمت سالار