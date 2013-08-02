بیداری کشورهای اسلامی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیداری کشورهای اسلامی و تحولات منطقه را از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و تاکید داشت: بیداری اسلامی در سایر کشورها الگو گرفته از انقلاب ایران است اما به دلیل نداشتن رهبری و ولایت بعضا با مشکلاتی مواجه شده اند اما همین حرکت ها نیز دستاوردهای بزرگی داشته تا جایی که کشورهای استعمارگر و رژیم صهیونیسم را دچار وحشت و پایه های قدرت آنها را در منطقه به لرزه انداخته است.

وی گفت: سرزمین فلسطین و قدس عزیز پاره تن اسلام بود که توسط صهیونیسم و رژیم غاصب اسرائیل در سال های گذشته غصب شد.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به تلاش و شیطنت های استکبار و صهیونیسم برای جدا کردن فلسطین و قدس از اسلام افزود: هدف آنها از جدا کردن فلسطین و قدس از اسلام خدشه وارد کردن به اسلام و مسلمین بود.

مهدی بندرآبادی اذعان داشت: بعد از پیروزی انقلاب با تیزبینی امام راحل و عظیم الشان و به جهت خنثی کردن تلاش دشمنان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان "روز قدس" نامگذاری کردند و از مسلمانان جهان دعوت کردند که با شرکت خود در راهپیمایی، این روز را گرامی بدارند و نگذارند که عمل رژیم غاصب اسرائیل در اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز به فراموشی سپرده شود.

وی در رابطه با حضور مردم در راهپیمایی این روز نیز گفت: شرکت در راهپیمایی روز قدس نشان دهنده این است که مسلمانان به دنبال احقاق حقوق و باز پس گیری سرزمین مقدس خود هستند.

معاون استاندار سمنان در خاتمه با اشاره به راهپیمایی مسلمانان سایر کشورها در روز قدس یادآور شد: بحمدالله از سال 58 که این فرمان توسط امام راحل صادر شده مورد استقبال مسلمانان جهان قرار گرفت و شاهد هستیم که همه ساله بر شکوه و عظمت این مراسم افزوده می شود.