استان مرکزی رنگ مقاومت گرفت/ همه آمدند

به گزارش خبرنگار مهر مردم استان مرکزی نیز همچون سایر مسلمانان و آزادیخواهان جهان در روز بیست و پنجم رمضان الله آمده اند تا فریادشان مشتی بر دهان استکبارگران و یاوه گویان باشد.



روز قدس، روز اقتدار امتی است که همچون خاری در چشم های ابرقدرت های آمریکا و اسرائیل، فرو می رود. ملتی که با رهنمودهای رهیر کبیرشان، فریاد مظلومیت فلسطنیان را سر دادند و تمامی آزادیخواهان جهان را با خود همراه کردند. آزادیخواهانی که تاب ستم های نظامی چچون اسرائیل را دارند.



جمعیت همچون سیلی خروشان در حال حرکت است، مردم روزه دار اراک نشان دادند که گرما و روزه داری نیز مانع لبیک آن ها به فرمان امام راحلشان نمی شود.

روز قدس یادگار امام ماندنی است



کاظمی 37 ساله که به همراه پسر 5 ساله اش به راهپیمایی آمده، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: روز قدس یادگار امام خمینی (ره) است و قطعا در این نامگذاری از سوی امام تدبیری وجود داشته است.

وی می افزاید: رژیم اشغالگر اسرائیل هر روز جنایت های وحشتنا ک تری را علیه مردم فلسطین انجام می دهد و کسی هم جلوی این رفتار را نمی گیرد.



این خانم اراکی ادامه می دهد: مسلمانان فلسطین فقط می خواهند که درسرزمین خود بمانند، آیا این خواسته زیادی است که بخاطرش سال هاست که آواره هستند.



وی می گوید: من حضور در راهپیمایی را وظیفه خود می دانم چون مسلمان باید نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان بی تفاوت نباشد.



کاظمی با بیان اینکه آزادی فلسطین آرزوی همه مسلمانان است، تصریح کرد: امیدواریم روزی شاهد این باشیم که فلسطینیان با آرامش در سرزمین اجدادشان زندگی کنند.

دلم برای بچه های فلسطین می سوزد



فرزانه ایزدیار که 13 سال دارد هم در گفتگویی با خبرنگار مهر، می گوید: من و دخترخاله ام از مادرهایمان خواستیم که ما را به راهپیمایی بیاورند.



وی ادامه می دهد: من هر بار که تلویزیون فلسطین را نشان می دهد، برای تمامی آدم های آواره و بچه هایی که گریه می کنند، دلم می سوزد، مگر بچه ها چه گناهی کرده اند که مثل ما راحت نمی توانند به مدرسه بروند، بازی کنند و بخندند.



فرزانه ادامه می دهد: من می دانم که مردم فلسطین در برابر دشمنانشان ، از سنگ استفاده می کنند و وز قدس را امام خمینی نامگذاری کرده و می خواسته که مردم برای حمایت از فلسطین در این روز راهپیمایی کنند.

آمریکا حامی تروریست و اسرائیل است



حسینی 48 ساله که از رزمندگان دوران دفاع مقدس است، نیز در گفتگو با ما گفت: شرکت در راهپیمایی روز قدس یک وظیفه شرعی و انسانی است.



وی می افزاید: آمریکا که خود را حامی انسانیت و مبارز تروریست نشان می دهد چرا در برابر زورگویی های اسرائیل سکوت کرده است.



این کارمند اراکی ادامه می دهد: آمریکا همیشه کنار اسرائیل بوده است در حالی که اسرائیل بزرگترین تروریست جهان است و کشتن و آوارگی زن، مرد، پیرو جوان فرق ندارد.



وی معتقد است که ملت فلسطین مظلوم ترین ملت ها در جهان هستند.

سازش با اسرائیل ناممکن است



احمدی که در یک دست عصای پیری دارد و در دست دیگر پوستری با عنوان مرگ بر اسرائیل دارد، می گوید: شرکت در راهپیمایی نشان دهنده اقتدارمسلمانان است و دشمن از این روز وحشت دارد.



وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل به دنبال سازش با فلسطینیان هستند، اظهار می کند: قطعا آمریکایی ها و اسرائیلی در این سازش به دنبال منافع خود هستند و مردم فلسطین از این ماجرا خبر دارند.



احمدی با اشاره به اینکه مقاومت مردم فلسطین ستودنی است، می افزاید: جنایات اسرائیل و زیاده طلبی آنان بر هیچکس پوشیده نیست و مردم فلسطین نزیک به 64 سال است که در برابر این تهاجم مقاومت کرده اند.

وی با بیان اینکه امام از نامگذاری این روز هدفی را دنبال می کرده، اظهارمی کند: امام خمینی با این کار افکار عمومی جهان را متوجه موضوع فلسطین واهمیت آن ها کرد.



چهره جدید صهیونیسم در اقدامات تکفیری ها نمایان شده است/ مسلمانان مراقب باشند



یکی دیگر از راهپیمایان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اقداما و جنایات تکفیری ها و سلفی ها در کشورهایی مانند سوریه را چهره جدید صهیونیسم خواند و گفت: اقدامات و جنایاتی که علیه شیعه در حال رخ دادن است بخشی از برنامه رژیم اشغالگر قدس برای ایجاد تفرقه و کینه بین مسلمانان و شیعه و سنی است.



اکبری با بیان اینکه بخشی از ریشه اقدامات و خشونت ها در میان مسلمانان در صهیونیسم جهانی است گفت: اکنون زمان هوشیاری مسلمانان است و باید با وحدت و همدلی اجازه ندهیم دشمنان از ما سوء استفاده کنند و برنامه های سلطه جویانه خود را اجرا کنند.



وی روز قدس را فرصتی برای نشان دادن هوشیاری و انزجار از این گونه اقدامات دانست.

قدس روز وحدت اسلامی است



استاندار مرکزی گفت: روز قدس روز وحدت اسلامی و مسلمین و روز ذلت جهانخوارانی است که تاب و توان حاکمیت تفکر و اندیشه اسلامی را ندارند و همین ناتوانی و وحشت از حاکمیت تفکر اسلامی آنها را وادار به راه اندازی جنگ هایی چون جنگ 23 روز ه با حزب الله لبنان می کند، جنگی که موجبات شکست آنها از تشیع را رقم می زند.

علی اکیر شعبانی فرد افزود: صهیونیست بداند با اجرای طرح جنگ میان شیعه وسنی برای از بین بردن پایه های جهان اسلام نیز راه به جایی نخواهد برد چراکه بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه به خوبی گواه بر این امر است.



وی خاطر نشان کرد: از آنجا که روز قدس روز مقابله با استکبار جهانی است وبا توجه به تلاشهای بی وقفه استکبار برای از بین بردن وحدت جهان اسلامی بر همه مسلمانان جهان بالاخص ایرانیان غیور است تا با حضوری پر شور وپرصلابت در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند.



همه آمدند

در میان موچ جمعیت که هر لحظه بیشتر می شود، حرکت می کنم، مردم استان مرکزی همگی یک صدا شده اند تا فریاد آزادیخواهیشان به گوش جهانیان برسد وبه گوش فلسطینیان؛ مردمانی که از کودکی طعم تلخ اشغال و آوارگی را چشیده اند، مردمانی که از کودکی با واژه هایی چون بازداشت، گلوله و سنگ آشناهستند. مردمانی که روزی در باغ های زیتونشان شعرهای عاشقانه می خواندند وحالا الموت اسرائیل و الموت امریکا آشنای همیشگی حنجره هایشان است.



جمعیت هر لحظه بیشتر می شود، امروز همه آمدند.