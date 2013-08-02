  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

آخرین تحولات مصر/

ورودیهای میدان رابعه العدویه بسته می‌شود/ افزایش شمار حامیان مرسی و نیروهای امنیتی در قاهره

ورودیهای میدان رابعه العدویه بسته می‌شود/ افزایش شمار حامیان مرسی و نیروهای امنیتی در قاهره

منابع مصری از افزایش شمار حامیان مرسی در خیابانهای قاهره همزمان با تشدید تدابیر امنیتی و اجرای طرح پایان دادن به اعتراضات خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری از افزایش شمار حامیان مرسی در قاهره و اسکندریه خبر داد. بنابراین گزارش، جمعی از حامیان مرسی در قاهره بسوی شهرک تولیدات رسانه ای در حال حرکت هستند و نیروهای امنیتی به شدت این تحرکات را زیر نظر دارند.

- تلویزیون مصر اعلام کرد: نیروهای امنیتی در راستای اجرای طرح پایان دادن به اعتراضات حامیان مرسی، ورودیهای میدان رابعه العدویه را مسدود می کنند.

- منابع مصری از درگیری شدید حامیان و مخالفان مرسی در شهر دمیاط خبر می دهند.

- نیروهای ارتش تدابیر امنیتی در کانال سوئز را افزایش دادند و این کانال را به طور گسترده توسط هواپیماهای نظامی و گشتی ها تحت مراقبت قرار دارد.

- صفوت حجازی از رهبران اخوان المسلمین در ادامه اظهارات جنجالی خود پیش بینی کرد که محمد مرسی فردا به کاخ ریاست جمهوری بازگردد.

 

 

کد مطلب 2108729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها