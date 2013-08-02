به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری از افزایش شمار حامیان مرسی در قاهره و اسکندریه خبر داد. بنابراین گزارش، جمعی از حامیان مرسی در قاهره بسوی شهرک تولیدات رسانه ای در حال حرکت هستند و نیروهای امنیتی به شدت این تحرکات را زیر نظر دارند.

- تلویزیون مصر اعلام کرد: نیروهای امنیتی در راستای اجرای طرح پایان دادن به اعتراضات حامیان مرسی، ورودیهای میدان رابعه العدویه را مسدود می کنند.

- منابع مصری از درگیری شدید حامیان و مخالفان مرسی در شهر دمیاط خبر می دهند.

- نیروهای ارتش تدابیر امنیتی در کانال سوئز را افزایش دادند و این کانال را به طور گسترده توسط هواپیماهای نظامی و گشتی ها تحت مراقبت قرار دارد.

- صفوت حجازی از رهبران اخوان المسلمین در ادامه اظهارات جنجالی خود پیش بینی کرد که محمد مرسی فردا به کاخ ریاست جمهوری بازگردد.