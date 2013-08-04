به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، مدیران شهرداری با شورایاران شنبه شب در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.



مسعود نصرتی در این نشست گفت: همه ساله این جلسات برگزار شده و شورایاران به غیر از جلسات ماهانه و فصلی به طرح موضوعات و دغدغه های خود پرداخته اند و هر سال شاهد بالارفتن توقعات و خواسته هایی هستیم که شاید برخی از آنها در محدوده وظایف و اختیارات شهرداری هم نباشد.



شهردار قزوین بیان کرد: هر چند علاقه به شهر و ساماندهی امور آن و احساس تکلیف در میان شورایاران دیده می شود اما هم کسانی که داوطلبانه خدمت می کنند و هم کسانی مانند مجموعه شهرداری که حقوق می گیرند تا خدمت کنند باید در قبال مردم احساس مسئولیت کنند و به کار خود نیز واقف باشند.



وی افزود: اگر نسبت به وظایف یکدیگر آشنایی کامل نداشته باشیم حق مردم را ضایع کرده ایم و توقع مردم این نیست که فرصت سوزی کنیم و زمان را از دست بدهیم.



نصرتی تصریح کرد: شورایاران فارغ از مردم عادی باید از وضعیت کشور، محدودیت ها، مسائل اقتصادی، توان دستگاههای اجرایی، اختیارات و ظرفیت شهرداران و نحوه پاسخگویی بخوبی مطلع باشند و نیازها و مشکلات را بر این مبنا مطرح کنند.



لیست کردن مشکلات مردم هنر نیست



شهردار قزوین یادآورشد: فقط لیست کردن مشکلات توسط شورایاران کار مهمی نیست بلکه باید وظیفه شورایاران هم مشخص باشد و برای هم افزایی شهرداران و مدیران شهری حرکت کنیم تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.



وی بیان کرد: اطلاع از بودجه شهرداری ها و توان مالی آنها برای طرح مسائل از سوی شورایاران بسیار مهم است زیرا اگر این موارد توجه نشود نمی توان امیدوار بود حل مشکلات بخوبی و به سرعت محقق شود لذا شورایاران لازم است از تریبون خود برای تقویت ارتباط بین مسردم و مسئولان شهری بخوبی استفاده کنند تا در کنار یکدیگر بتوانیم خدمات مناسب را به شهروندان ارائه کنیم.



نصرتی تصریح کرد: شورایاران باید کمک کنند تا حقوق شهروندی صایع نشود و با تقویت فرهنگ شهرنشینی و شهروندان منافع همگانی حفظ شده و اعتبارات در مسیر درست هزینه شود.



وی اظهارداشت: با بررسی سرقت دریچه های فلزی فاضلاب در شهر که توسط دوربین های شهری صورت گرفت متاسفانه متوجه شدیم شهروندان در برابر این سرقت ها که در مقابل چشمان آنها صورت گرفته بود بی تفاوت بودند و عکس العملی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اموال عمومی از خود نشان نداده اند که به نظر می رسد شورایاران در این زمینه باید تلاش بیشتری کنند.



روفت و روب و آسفالت شهری مهمترین وظیفه شهرداری



نصرتی یادآورشد: مهمترین وظیفه شهرداری روفت و روب شهری و آسفالت معابر است اما در کنار این رسالت در امور فرهنگی و ساخت بوستان و فرهنگسرا و برنامه های مختلف دیگر هم پیشگام بوده ایم اما انتظار داریم شورایاران برای پرداخت عوارض شهری فرهنگ سازی کنند تا شاهد مشارکت بیشتر شهروندان باشیم.



وی گفت: 24 دستگاه در استان متولی امور فرهنگی هستند اما شهرداری بخوبی در این عرصه ورود کرده و ساخت 12 سالن ورزشی با مشارکت سپاه، دهها بوستان و فرهنگسرا در مسیر رفاه و آسایش عمومی اجرا شده و تلاش می کنیم نیازهای منطقی را پاسخگو باشیم.



شهردار قزوین گفت: اگر شورایاران در کنار شهرداران قرار گیرند با تقویت اقتدار آنها می توانند به تسریع در امور و توسعه شهر کمک موثری کنند و نقش اساسی در پیشرفت شهری داشته باشند.

در این جلسه شورایاران محلات مختلف شهر قزوین مسائل و مشکلات محله های خود را مطرح کردند.

