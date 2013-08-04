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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

افتتاح نمایشگاه چاپ دستی گلهای سوخته در شهرستان خرمدره

افتتاح نمایشگاه چاپ دستی گلهای سوخته در شهرستان خرمدره

زنجان -خبرگزاری مهر: نمایشگاه چاپ دستی گلهای سوخته در شهرستان خرمدره افتتاح شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه دربرگیرنده 40 اثر از هنرمند فعال چاپ دستی (میثم خداوردی ) دانشجوی رشته گرافیک قزوین و برنده لوح تقدیر نهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان در مقام دوم رشته گرافیک طراحی پوستر در سال 91 است .

40 مورد نمایشگاه نیز در شهرهای مختلف برگزار نموده است .

این آثار در تکنیک های متنوعی از جمله : سیلک اسکرین، ترافارد، لینو ، منو پرینت و شیشه  ارائه شده اند. شایان ذکر است این نمایشگاه  تا تاریخ 12مرداد  درفرهنگسرا آماده پذایرائی از علا قمندان  از ساعت 9  صبح الی 7 بعد از ظهر است.

افتتاح نمایشگاه علوم قرآنی در شهرستان خرم دره

نمایشگاه علوم قرآنی  با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و مبانی دینی  با 1500 عنوان و 10 جلد با موضوعات مذهبی و دینی برگزار و به مدت 10 روز ادامه خوهد داشت .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره برپایی نمایشگاه علوم قرآنی را بهترین راهنمای گسترش فرهنگ اسلامی دانست و گفت: برپایی این نمایشگاه بهترین فرصت براى آشنایی با قرآن و معارف قرآنی، دوره نوجوانى و جوانى است.چرا که آنچه در این دوره فرا گرفته شود، ماندگار و جاودان خواهد بود و این گونه برنامه های می تواند با  گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از ارزشهای دینی  مراقبت نماید.

 

کد مطلب 2109410

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