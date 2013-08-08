پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه آزاد پرند در 21 رشته

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشته های بدون آزمون این واحد دانشگاهی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی پرند در نیمسال اول 93-92 در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته در 21 رشته بدون آزمون دانشجو ثبت نام می کند.

وی رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته این دانشگاه با مدرک پیش دانشگاهی را مهندسی محیط زیست، زیست شناسی عمومی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مهندسی کامپیوتر سخت افزار و زیست شناسی سلولی ملکولی گرایش زیست فناوری عنوان کرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد پرند، رشته های تربیت بدنی و علوم ورزش و مهندسی تکنولوژی ساختمان را از رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته عنوان و اظهار امیدواری کرد بزودی رشته های بیشتری نظیر مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، خودرو و ... از این مقطع در سایت مرکز آزمون فعال شوند.

این مسئول در دانشگاه پرند با اشاره به رشته های بدون آزمون در مقطع کاردانی ناپیوسته با مدرک پیش دانشگاهی به صورت تمام وقت افزود: رشته های تربیت بدنی"مربیگری"(مرد)، تربیت بدنی"مدیریت"، تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی، علمی کاربردی عمران"سد و شبکه"(مرد) مربوط به این مقطع هستند.

محمدی، رشته های علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی عمران"ساختمان های بتنی، کاردان فنی عمران"آب و فاضلاب"(مرد) و رشته هنرهای تجسمی"گرافیک" را از دیگر رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته عنوان کرد.

معاون آموزشی واحد پرند در ادامه رشته های بدون آزمون در مقطع کاردانی پیوسته با مدرک دیپلم مرتبط به غیر از "نظری" به صورت تمام وقت را علمی کاربردی حسابداری، کامپیوتر"نرم افزار کامپیوتر"، گرافیک"گرافیک"، مکانیک خودرو"مکانیک خودرو"(مرد)و نقشه کشی معماری"معماری" ذکر کرد.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانشجویان از اوایل مرداد آغاز شده است به مهر گفت: ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سایتwww.azmoon.org انجام می شود که متقاضیان و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت ضمن اطلاع از شرایط و رشته های بیشتر، ثبت نام خود را انجام دهند.