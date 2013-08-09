به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود محمودی در خطبههای نماز عید فطر در کنگان با تبریک به مناسبت عید سعید فطر و روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران تلاش بسیار زیادی در راستای اطلاعرسانی انجام میدهند و باید قدردان تلاش آنها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تقسیمات کشوری نباید حقوق مردم کنگان را تضییع کند، اضافه کرد: مردم این شهرستان از زمان حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در این شهرستان با مشکلات زیادی از جمله گرانی مواجه شدند و نباید با بیتوجهی به خواستههای مردم این شهرستان، حق مردم تضییع شود.
امام جمعه کنگان، بيتوجي و كم توجهي به شهرستان کنگان را مصداق بارز تضييع حقوق ميزبانان صنعت دانست و ادامه داد: شرکتهای منطقه روز به روز برخورد سردتری نسبت به شهرستان کنگان داشتهاند و امیدواریم شاهد بهبود این وضعیت در دولت تدبیر و امید باشیم.
وی از گرانی به عنوان یکی از مشکلات کنگان یاد کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم مسئولان و به ویژه مسئولان صنعت و معدن و تجارت اهتمام بیشتری برای حل این مشکلات داشته باشند.
حجتالاسلام محمودی بر لزوم حمایت از دولت دکتر روحانی، بیان داشت: حمايت و همكاري با دولت براي حل مشكلات و توسعه كشور وظيفهاي همگاني است.
وی افزود: بیماران کلیوی شهرستان کنگان با مشکلات مالی بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنند و شاهدیم که تعدادی از این بیماران به علت نداشتن توان مالی برای درمان بیماری خود از دنیا رفتهاند و امیدواریم خیرین و مسئولان تلاش بیشتری برای کمک به این قشر داشته باشند.
امام جمعه کنگان بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای ازدواج آسان جوانان تاکید کرد و بیان داشت: ريشه بسياري از ناهنجاريها در سخت گيري خانواده ها در بحث ازدواج آسان جوانان است.
وی تصریح کرد: این سختگیریها كاهش ميل به ازدواج در جوانان و افزايش طلاق و مشكلات خانوادگي را به دنبال داشته و بر اين اساس همه اعم از مسئولان، مومنين، خيرين، مردم بهويژه خانوادهها بايستي زمينه را براي ازدواج آسان جوانان فراهم كنند.
نظر شما