  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

حجت‌الاسلام محمودی:

كم‌توجهي به کنگان مصداق بارز تضييع حقوق ميزبانان صنعت است

كم‌توجهي به کنگان مصداق بارز تضييع حقوق ميزبانان صنعت است

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه کنگان گفت: كم‌توجهي به کنگان مصداق بارز تضييع حقوق ميزبانان صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی در خطبه‌های نماز عید فطر در کنگان با تبریک به مناسبت عید سعید فطر و روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران تلاش بسیار زیادی در راستای اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند و باید قدردان تلاش آنها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تقسیمات کشوری نباید حقوق مردم کنگان را تضییع کند، اضافه کرد: مردم این شهرستان از زمان حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در این شهرستان با مشکلات زیادی از جمله گرانی مواجه شدند و نباید با بی‌توجهی به خواسته‌های مردم این شهرستان، حق مردم تضییع شود.

امام جمعه کنگان، بي‌توجي و كم توجهي به شهرستان کنگان را مصداق بارز تضييع حقوق ميزبانان صنعت دانست و ادامه داد: شرکت‌های منطقه روز به روز برخورد سردتری نسبت به شهرستان کنگان داشته‌اند و امیدواریم شاهد بهبود این وضعیت در دولت تدبیر و امید باشیم.

وی از گرانی به عنوان یکی از مشکلات کنگان یاد کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم مسئولان و به ویژه مسئولان صنعت و معدن و تجارت اهتمام بیشتری برای حل این مشکلات داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمودی بر لزوم حمایت از دولت دکتر روحانی، بیان داشت: حمايت و همكاري با دولت براي حل مشكلات و توسعه كشور وظيفه‌اي همگاني است.

وی افزود: بیماران کلیوی شهرستان کنگان با مشکلات مالی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و شاهدیم که تعدادی از این بیماران به علت نداشتن توان مالی برای درمان بیماری خود از دنیا رفته‌اند و امیدواریم خیرین و مسئولان تلاش بیشتری برای کمک به این قشر داشته باشند.

امام جمعه کنگان بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای ازدواج آسان جوانان تاکید کرد و بیان داشت:  ريشه بسياري از ناهنجاري‌ها در سخت گيري خانواده ها در بحث ازدواج آسان جوانان است.

وی تصریح کرد: این سخت‌گیری‌ها كاهش ميل به ازدواج در جوانان و افزايش طلاق و مشكلات خانوادگي را به دنبال داشته و بر اين اساس همه اعم از مسئولان، مومنين، خيرين، مردم به‌ويژه خانواده‌ها بايستي زمينه را براي ازدواج آسان جوانان فراهم كنند.

کد مطلب 2112755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها