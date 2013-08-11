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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۰۵

چلسی، ناپولی و لس انجلس گلکسی خواهان اتوئو

چلسی، ناپولی و لس انجلس گلکسی خواهان اتوئو

ساموئل اتوئو مهاجم کامرونی باشگاه آنژی ماخاچ کالا روسیه ممکن است فوتبال حرفه‌ای خود را در آمریکا، ایتالیا و یا انگلیس ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه ایتالیایی  توتواسپورت، باشگاه لس انجلس گلکسی در لیگ حرفه ای امریکا علاقه خود به جذب اتوئو را اعلام کرده است.

در روزهای آینده پردرآمدترین بازیکن حال حاضر جهان به همراه کلودیو ویگورلی مدیر برنامه‌هایش پیشنهادها را بررسی می‌‎کنند تا تیم بعدی اتوئو مشخص شود.

سلیمان کریموف مالک باشگاه آنژی ماخاچ کالا تصمیم گرفته تا حدودی هزینه‌های باشگاه را کاهش دهد و بازیکنان ستاره تیمش را در لیست فروش قرار دهد.

گفته می‌شود چلسی، ناپولی و اینتر نیز به دنبال جذب مهاجم پیشین باشگاه بارسلونا هستند.

کد مطلب 2113013

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