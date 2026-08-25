سرمست: لازمه شتاب بخشیدن به توسعه، همگرایی و همدلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف شهرستان ویژه مراغه به مناسبت هفته دولت، افزود: هفته دولت بهانه‌ای است که بتوانیم دین خودمان را به مردم آگاه و شریف استان آذربایجان شرقی ادا کنیم. مردم آذربایجان در طول تاریخ و طی سال‌های اخیر آزمون‌های سخت و افتخارآمیزی را پشت سر گذاشتند و نه تنها خودشان در آزمون‌های تاریخی گذشته سربلند شدند، بلکه به عنوان نقطه ثقل ایران همه کشور را به تعبیر رهبر شهید انقلاب سربلند کردند.

وی ادامه داد: با اینکه آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی دوم و سوم جزو بزرگ‌ترین اهداف دشمنان بود و با استقامت تاریخی مردم آذربایجان، دشمن به اهداف شوم خود دست نیافت.

سرمست گفت: دولت و نیروهای مسلح همزمان با مردم آگاه ایران، پای کار بودند و با وجود جنگ همه‌جانبه و فشارهای اقتصادی دشمن، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد. ما برای این مردم هر چقدر خدمت کنیم، کمترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم و برای خدمت به مردم، نباید از هیچ کوششی فروگذار کنیم.

وی با تقدیر از همراهی مردم، امام جمعه، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس و فرماندار مراغه، افزود: من به فرمانداران استان اعتماد دارم و تا کنون پیش نیامده است که فرمانداران استان علاوه بر اختیارات قانونی خودشان، از بنده اختیاری بخواهند و من به آن‌ها تفویض نکرده باشم و هر اختیاری که فرماندار مراغه و دیگر فرمانداران استان برای توسعه شهرستان‌ها بخواهند به آن‌ها تفویض خواهم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: ما به مدیریت همراه با وفاق اعتقاد داریم و مشی مدیریت خود بنده در استان همین است و به فرمانداران هم توصیه می‌کنم مسایل شهرستان ها را با وفاق، همدلی و کسب همگرایی منطقه‌ای حل کنند.

سرمست در پایان افزود: اگر بخواهیم روند توسعه پایدار باشد، حتماً باید همگرایی همه نیروهای موثر به وجود بیاید، چرا که قطار توسعه با همدلی و همراهی همه ما سرعت خواهد گرفت.

این گزارش می‌افزاید همزمان با هفته دولت، ۷۰ طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ویژه مراغه به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت، عملیات اجرایی ۱۰ طرح با ۱۶۹ میلیارد تومان اعتبار آغاز و ۶۰ طرح نیز با اعتبار یک‌هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه فضاهای آموزشی، آب و فاضلاب، عمران روستایی، برق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، راه‌های روستایی و عمران شهری اجرا شده و بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی و خدماتی شهرستان را پوشش خواهند داد.

همچنین در هفته دولت، پنج طرح تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۳۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۳۷ نفر را فراهم می‌کند.