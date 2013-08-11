سفر اهالی "پایتخت" به کشورهای همسایه/ مذاکره با بازیگران برای سری سوم سریال

سیروس مقدم کارگردان سری اول و دوم "پایتخت" درباره تازهترین خبرهای این سریال به خبرنگار مهر گفت: محسن تنابنده و دیگر دوستان نویسنده در حال کار هستند و تحقیقات مربوط به سریال را انجام میدهند. با پایان کارم در "بچههای نسبتا بد" نیز قرار است طی سفری برای "پایتخت 3" سوژهیابی کنیم.
وی افزود: در این سفر سیری در منطقه خواهیم داشت و برای سوژهیابی در کشورهای همسایه هم چرخ میزنیم.
پس از پایان پخش سریال "پایتخت 2" در نوروز سال جاری بحث درباره ساخت سری سوم این پروژه تلویزیونی پرطرفدار آغاز شد و اخبار جسته و گریختهای درباره ساخت بخش جدید این مجموعه تلویزیونی به کرات از سوی رسانهها مطرح میشد که البته این گمانهزنیها از سوی عوامل این پروژه غیرقطعی خوانده میشد. با این وجود اکنون توافقات اولیه برای ساخت سومین سری از این مجموعه تلویزیونی انجام شده و تیم تولید "پایتخت 3" با مدیران سازمان به توافق ضمنی رسیدهاند اما هنوز در مرحله ابتدایی راه هستند و متن این سریال نیز آماده نشده است.
همچنین صحبتهای شفاهی درباره حضور بازیگران اصلی این سریال هم انجام شده تا در صورت توافق محسن تنابنده در نقش نقی، احمد مهران فر در نقش ارسطو، ریما رامین فر در نقش هما و علیرضا خمسه در نقش بابا پنجعلی در "پایتخت 3" هم حضور داشته باشند، اما هنوز قرارداد رسمی برای بازی در این سریال با آنها بسته نشده است.
همچنین شنیده میشود مراحل عقد قرارداد برای حضور این بازیگران در "پایتخت 3" طی 15 روز آینده نهایی میشود و عوامل از دی ماه برای تولید این پروژه تلویزیونی حاضر خواهند شد تا سریال به نوروز 93 برسد.
اولین سری سریال "پایتخت" درباره خانواده نقی معمولی بود که به علت قبولی همسر او هما در دانشگاه، در تعطیلات نوروز به تهران میآیند و در این فرصت دو هفتهای فراز و نشیبهای متعددی را پشت سر میگذارند. این سریال در نوروز 90 از شبکه اول سیما روی آنتن رفت.
موفقیت عوامل سازنده و استقبال مخاطبان از کار، جرقه ساخت سری دوم این مجموعه را زد. اثری که مشغول بودن عوامل آن در آثار دیگر ساخت سری دومش را یک سال به تاخیر انداخت و "پایتخت2" در نوروز 92 با محوریت سفر خانواده معمولی از شمال به جنوب کشور برای رساندن یک گنبد و گلدسته به یک امامزاده از شبکه یک پخش شد.
پس از موفقیت سری دوم، مقدم در گفتگویی با مهر تأکید کرد: شاید سری سوم اصلا وجود نداشته باشد. ابتدا باید از مخاطبان نیازسنجی شود تا دریابیم آنها میل و رغبتی به تماشای قصههایی دیگری از پایتخت دارند یا خیر. بعد از آن هم دید آیا ما به ایده نابی میرسیم که با سری سوم خاطره خوش دو بخش اول را خراب نکند. ایدهای بود که میخواستیم تا کربلا برویم اما به دلایل متعددی این اتفاق نیفتاد. یا میخواستیم به تاجیکستان که زبان و فرهنگ مشترکی با ما دارد سفر کنیم. اما اینکه به قصهای با این زمینه دست پیدا کنیم یا خیر، هنوز مشخص نیست.
اکنون حدود هشت ماه تا نوروز 93 زمان باقی است، با توجه به مشغله کارگردان، نویسنده و بازیگران مجموعه "پایتخت" در آثار دیگر باید دید سری سوم این مجموعه به عید سال بعد میرسد یا خیر. گرچه خود عوامل این سریال نیز فاصلهای که بین دو سری اول و دوم شکل گرفته بود را باعث قوام فیلمنامه دانسته بودند و در صورت درگیری عوامل در پروژههای دیگر و کند شدن روند تولید، میتوان امیدوار بود این فاصله به شکل گرفتن فیلمنامه قویتری منجر شود.
سیروس مقدم این روزها آخرین مراحل ضبط سریال "بچههای نسبتا بد" را به انجام میرساند، محسن تنابنده نویسنده و بازیگر سریال نیز در پروژههایی از جمله "شاه گوش" به کارگردانی داوود میرباقری مشغول است. احمد مهرانفر دیگر بازیگر "پایتخت" نیز در این پروژه شبکه نمایش خانگی او را همراهی میکند.
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