گزارش حادثه کارون 3 روی میز رئیس دستگاه قضا

قاضی ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از ابلاغ 12 مرداد رياست قوه قضائيه به دادستان كل كشور حجت الاسلام محسني اژه ای، در مورد بررسي دقيق حادثه درياچه سد كارون ، بلافاصله هياتي از سوي وی تشكيل و در اولين پرواز صبح 13 مرداد عازم اهوازشد.

وی افزود : این هیات متشکل از قضات دادستانی کل کشور و بازرس ویژه سازمان بازرسی به سرپرستی بنده بلافاصله تحقیقات همه جانبه درخصوص حادثه را آغاز کرده و در طی تحقیقات به نتایج خوبی دست پیدا کردیم.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با تکمیل تحقیقات نتیجه بررسی های تیم بررسی حادثه به رئیس قوه قضادیه تقدیم شد که سخنگوی قوه قضائیه درباره این گزارش اطلاع رسانی خواهد کرد.

در حادثه ای که عصر روز چهارشنبه 9 مرداد در دریاچه سد کارون سه رخ داد ؛ مسافران مینی بوس روستایی هایی که برای گذر از رودخانه همراه مینی بوس سوار لنج شده بودند در آب سقوط کردند.در این حادثه 16 تن از مسافران غرق شدند که 4 نفر از آنها نجات پیدا کردند و 12 مسافر دیگر که اغلب زن و کودک بودند جان باختند .

پس از این حادثه رئيس قوه قضاييه با صدور دستوري دادستان كل كشور را مأمور بررسي حادثه درياچه سد كارون كرد و از وی خواست تا با ارسال هیاتی ویژه به منطقه موضوع بررسی و نتیجه به وی منعکس شود.