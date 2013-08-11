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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

اجیر کردن 2 مزدور برای سرقت مرگبار از مرد طلافروش

اجیر کردن 2 مزدور برای سرقت مرگبار از مرد طلافروش

پرونده زن جوان که برای سرقت مرگبار از مرد طلافروش دو آدمکش اجیر کرده بود برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 25 بهمن سال گذشته از طريق مركز فوریت های پلیسی110 ، وقوع يك فقره "زورگیری منجر به قتل" در خیابان نبرد شمالی، خيابان مونسان به كلانتري121 سليمانيه اعلام شد . با حضور مأموران كلانتري 121 و تیم بررسي صحنه اداره دهم در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردي به نام "حسين . ش" 39ساله با ضربات چاقو از سوی قاتل يا قاتلين به قتل رسيده است .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره دهم به تحقیق از اهالی محل و شاهدان صحنه زورگیری پرداخته و در همان مراحل اولیه تحقیقات اطلاع پیدا کردند که دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ ، قصد سرقت کیف همراه مقتول را داشته که با مقاومت مقتول روبه رو شده که در حین درگیری ، یکی از سرنشینان موتورسیکلت با استفاده از چاقو چندین ضربه به ناحیه کمر و دست مقتول وارد و بدون موفقیت در سرقت کیف دستی همراه مقتول و به علت حضور مردم در محل ، متواری شده اند .

کارآگاهان سپس اقدام به چهره نگاری تصاویر متهمان متواری کرده و همزمان ، در تحقیقات میدانی تعدادی از کسبه و اهالی محل عنوان داشتند که سرنشینان موتورسیکلت سفید رنگ پس از ارتکاب جنایت و در زمان فرار از محل جنایت ، زن جوانی را در ابتدای کوچه سوار موتورسیکلت خود کرده و به همراه این زن ، به سرعت از محل متواری شده اند .

با توجه به اظهارات برخی شاهدان جنایت در خصوص حضور یک زن جوان در صحنه فرار عاملان جنایت ، کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که مقتول چند ساعت پیش از مرگ خود و در مغازه طلافروشی محل کار خود ، با زن جوانی درگیری لفظی داشته است . بلافاصله تصاویر دوربین های مداربسته مغازه طلافروشی مورد بررسی قرار گرفت و زمانیکه تصاویر به دست آمده از زن جوان داخل طلافروشی ، به شاهدان صحنه فرار متهمان نشان داده شد زن جوان مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی هویت زن جوان به نام "فاطمه . م" 25 ساله ، کارآگاهان با شناسایی محل حضور وی در منزل یکی از بستگانش در خیابان مونسان ، وی را یک ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

فاطمه پس از حضور در اداره دهم ، با تأیید درگیری خود و مقتول در داخل مغازه ، به کارآگاهان گفت : پس از درگیری داخل مغازه ، در خیابان مولوی به صورت اتفاقی مسیر حرکت یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین را گرفته و با معرفی مقتول به عنوان سارق ، از سرنشینان موتورسیکلت درخواست کمک کرده و به آنها پیشنهاد دادم که در صورت سرقت کیف دستی مقتول ، مبلغی را به عنوان دستمزد به آنها خواهم داد . پس از قبول پیشنهادم ، به همراه آنها به سمت مغازه مقتول رفته اما وی در مغازه حضور نداشت . سرانجام پس از مدتی چرخیدن در کوچه و خیابان های حوالی مغازه ، مقتول را در خیابان پیروزی مشاهده و بلافاصله وی را به موتورسواران نشان داده و خود نیز از موتور پیاده شدم و از موضوع قتل هیچ اطلاعی نداشتم و آنها نیز عنوان داشتند که موفق به گرفتن کیف دستی نشدند .

با توجه به اظهارات متهم و شاهدان صحنه ، کاراگاهان با چهره نگاری تصاویر دو متهم متواری پرونده ، در مراجعه به محل جنایت و بررسی دقیق محل وقوع درگیری موفق به شناسایی تعدادی از مغازه های محل درگیری به ویژه یک مغازه طلافروشی شدند که مجهز به دوربین های مداربسته بودند . بلافاصله تصاویر دوربین های مداربسته زمان جنایت مورد بررسی قرار گرفته و کارآگاهان موفق به شناسایی موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ شدند .

با شناسایی مالک موتورسیکلت و در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این موتورسیکلت به صورت قولنامه ای به فردی به نام "مجیب . م" 17 ساله فروخته شده که بر اساس اطلاعات به دست آمده نامبرده در منطقه شوش ، در زمینه فروش ضایعات وسایط نقلیه مشغول به کار است. با شناسایی "مجیب" از سوی متهم پرونده و معرفی وی به عنوان راننده موتورسیکلت ، کارآگاهان اداره دهم مجیب . م را در عصر ششم اسفند دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند .

وی پس از دستگیری به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات اولیه خود ، حکیم 21 ساله را به عنوان عامل اصلی جنایت معرفی کرد . با شناسایی محل سکونت وی در یک ساختمان در حال ساخت در منطقه آجودانیه ، این متهم نیز در همان روز دستگیر و در تحقیقات اولیه ، به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

با تکمیل تحقیقات از متهمان ، قاضی سپیدنامه از دادسرای جنایی تهران برای سه متهم پرونده قرار مجرمیت صادر کرد که با تائید قرار مجرمیت از سوی نماینده دادستان و صدور کیفرخواست پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد تا متهمان به زودی پای میز محاکمه قرار گیرند.

کد مطلب 2113382

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