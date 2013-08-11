اجیر کردن 2 مزدور برای سرقت مرگبار از مرد طلافروش

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 25 بهمن سال گذشته از طريق مركز فوریت های پلیسی110 ، وقوع يك فقره "زورگیری منجر به قتل" در خیابان نبرد شمالی، خيابان مونسان به كلانتري121 سليمانيه اعلام شد . با حضور مأموران كلانتري 121 و تیم بررسي صحنه اداره دهم در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردي به نام "حسين . ش" 39ساله با ضربات چاقو از سوی قاتل يا قاتلين به قتل رسيده است .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره دهم به تحقیق از اهالی محل و شاهدان صحنه زورگیری پرداخته و در همان مراحل اولیه تحقیقات اطلاع پیدا کردند که دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ ، قصد سرقت کیف همراه مقتول را داشته که با مقاومت مقتول روبه رو شده که در حین درگیری ، یکی از سرنشینان موتورسیکلت با استفاده از چاقو چندین ضربه به ناحیه کمر و دست مقتول وارد و بدون موفقیت در سرقت کیف دستی همراه مقتول و به علت حضور مردم در محل ، متواری شده اند .

کارآگاهان سپس اقدام به چهره نگاری تصاویر متهمان متواری کرده و همزمان ، در تحقیقات میدانی تعدادی از کسبه و اهالی محل عنوان داشتند که سرنشینان موتورسیکلت سفید رنگ پس از ارتکاب جنایت و در زمان فرار از محل جنایت ، زن جوانی را در ابتدای کوچه سوار موتورسیکلت خود کرده و به همراه این زن ، به سرعت از محل متواری شده اند .

با توجه به اظهارات برخی شاهدان جنایت در خصوص حضور یک زن جوان در صحنه فرار عاملان جنایت ، کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که مقتول چند ساعت پیش از مرگ خود و در مغازه طلافروشی محل کار خود ، با زن جوانی درگیری لفظی داشته است . بلافاصله تصاویر دوربین های مداربسته مغازه طلافروشی مورد بررسی قرار گرفت و زمانیکه تصاویر به دست آمده از زن جوان داخل طلافروشی ، به شاهدان صحنه فرار متهمان نشان داده شد زن جوان مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی هویت زن جوان به نام "فاطمه . م" 25 ساله ، کارآگاهان با شناسایی محل حضور وی در منزل یکی از بستگانش در خیابان مونسان ، وی را یک ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

فاطمه پس از حضور در اداره دهم ، با تأیید درگیری خود و مقتول در داخل مغازه ، به کارآگاهان گفت : پس از درگیری داخل مغازه ، در خیابان مولوی به صورت اتفاقی مسیر حرکت یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین را گرفته و با معرفی مقتول به عنوان سارق ، از سرنشینان موتورسیکلت درخواست کمک کرده و به آنها پیشنهاد دادم که در صورت سرقت کیف دستی مقتول ، مبلغی را به عنوان دستمزد به آنها خواهم داد . پس از قبول پیشنهادم ، به همراه آنها به سمت مغازه مقتول رفته اما وی در مغازه حضور نداشت . سرانجام پس از مدتی چرخیدن در کوچه و خیابان های حوالی مغازه ، مقتول را در خیابان پیروزی مشاهده و بلافاصله وی را به موتورسواران نشان داده و خود نیز از موتور پیاده شدم و از موضوع قتل هیچ اطلاعی نداشتم و آنها نیز عنوان داشتند که موفق به گرفتن کیف دستی نشدند .

با توجه به اظهارات متهم و شاهدان صحنه ، کاراگاهان با چهره نگاری تصاویر دو متهم متواری پرونده ، در مراجعه به محل جنایت و بررسی دقیق محل وقوع درگیری موفق به شناسایی تعدادی از مغازه های محل درگیری به ویژه یک مغازه طلافروشی شدند که مجهز به دوربین های مداربسته بودند . بلافاصله تصاویر دوربین های مداربسته زمان جنایت مورد بررسی قرار گرفته و کارآگاهان موفق به شناسایی موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ شدند .

با شناسایی مالک موتورسیکلت و در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این موتورسیکلت به صورت قولنامه ای به فردی به نام "مجیب . م" 17 ساله فروخته شده که بر اساس اطلاعات به دست آمده نامبرده در منطقه شوش ، در زمینه فروش ضایعات وسایط نقلیه مشغول به کار است. با شناسایی "مجیب" از سوی متهم پرونده و معرفی وی به عنوان راننده موتورسیکلت ، کارآگاهان اداره دهم مجیب . م را در عصر ششم اسفند دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند .

وی پس از دستگیری به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات اولیه خود ، حکیم 21 ساله را به عنوان عامل اصلی جنایت معرفی کرد . با شناسایی محل سکونت وی در یک ساختمان در حال ساخت در منطقه آجودانیه ، این متهم نیز در همان روز دستگیر و در تحقیقات اولیه ، به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

با تکمیل تحقیقات از متهمان ، قاضی سپیدنامه از دادسرای جنایی تهران برای سه متهم پرونده قرار مجرمیت صادر کرد که با تائید قرار مجرمیت از سوی نماینده دادستان و صدور کیفرخواست پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد تا متهمان به زودی پای میز محاکمه قرار گیرند.