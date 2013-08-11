آلودگي استخرها شنا را با بيماري پيوند مي دهد/ انجام 180 بازرسی از استخرهای همدان

به گزارش خبرنگار مهر، شنا يکي از زيباترين ورزش ها و يکي از ساده ترين درمان ها براي بيماري هاي عضلاني و روحي است و با توجه به اینکه در فصول گرم تابستان استقبال از استخرهاي عمومي به شدت افزايش مي يابد، اين موضوع باعث مي شود برخي مسئولان استخرها در اعمال نکات بهداشتي کوتاهي کنند.

استفاده از موادي به غير از کلر براي ضدعفوني آب استخر موجب انتقال بیماری می شود

براساس اعلام کارشناسان بهداشتی استفاده از موادي به غير از کلر براي ضدعفوني آب استخر و عدم توجه به رعايت بهداشت عمومي از جمله مواردي است که موجب انتقال انواع بيماري ها در اين اماکن مي شود.

با توجه به اینکه مسئله آلودگی آب استخرها و بهداشت آنها به مسئله ای نگران کننده تبدیل شده است در نتیجه شاید ترس از ابتلا به بیماری های پوستی ناشی از شنا در این آبهای آلوده باعث شود افراد ترجيح دهند يک بيماري جديد به بيماري هايشان اضافه نکنند و عطاي استخر را به لقايش ببخشند.

در صورت ابتلا به بيماري هاي پوستي، قارچي و عفوني باید از مراجعه به استخر خودداري شود

با اين حال وزارت بهداشت در بخشنامه ها و دستورالعمل هايي که همه ساله در فصل تابستان براي استخرهاي عمومي ابلاغ ميکند، موضوع رعايت بهداشت فردي را به شدت مورد توجه قرار مي دهد به طوري که اگر فردي مبتلا به بيماري هاي پوستي، قارچي و عفوني است بايد از مراجعه به استخر خودداري کند.

آن چیزی که به نظر مي رسد این است که براي رعايت چنين موارد حساس و مهمي، کنترل و نظارت های لازم وجود ندارد و هنوز افرادي که مبتلا به بيماري های واگير و بیماری های پوستی نامشخص هستند با ورود به استخر مشکلاتي را براي ساير افراد نیز به وجود مي آورند.

با توجه به اینکه استخر يک مکان عمومي است اگر استفاده از استخر با توجه به اصول بهداشتي نباشد مي تواند براي فرد مشکلاتي را به وجود آورد.

عدم رعایت بهداشت در استخرها باعث شیوع بیماری های پوستی می شود

انواع قارچ هاي پوستي اعم از قارچ لاي انگشتان پا و سر، جزو بيماري هاي عفوني فصل گرما به شمار مي آيند که در صورت عدم رعايت بهداشت در استخر ها می توانند باعث شیوع این قبیل بیماری ها شوند.

در این راستا با مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان به گفتگو نشستیم.

مجید کیامنش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف گروه بهداشت محیط حرفه ای استان همدان بازرسی از اماکن عمومی اعم از تفریگاه ها، پارک ها و همچنین استخر های شنا است.

وی افزود: کنترل و بازرسی از استخر های شنا امری مهم و شایان توجه است.

21 استخر شنا در استان همدان وجود دارد

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان اظهار داشت: در استان همدان 21 استخر شنا وجود دارد.

کیامنش با اشاره به اینکه کنترل و نظارت بر شناگاه های طبیعی سخت است، بیان داشت: در استان همدان هیچگونه شناگاه طبیعی وجود ندارد.

وی با بیان اهمیت و ضرورت نظارت بر استخر های عمومی گفت: بازرسی از استخر ها در استان همدان به صورت ماهانه انجام می شود.

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان بیان داشت: بازرسی های ماهانه حتی در صورت عدم شکایت مردم نیز انجام می شود.

کیامنش افزود: در صورت شکایت مردم از عدم رعایت اصول بهداشتی در استخر های موجود در استان همدان شهرستان های مربوطه بازرسی های لازم را به غیر از بازرسی های ماهانه نیز انجام می دهند.

وی بیان داشت: بازرسی هایی اعم از نظارت بر رعایت اصول بهداشت فردی، بهداشت مکان، لوازم و ابزار کار، کمیت و کیفیت سهیلات رفاهی، بهداشتی بودن رخت کن ها و دوش های آب در استخر ها توسط گروه بهداشت محیط حرفه ای استان همدان انجام می شود.

آب استخر ها از لحاظ کیفی و کلرسنجی بررسی می شود

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان اظهار داشت: کنترل آب استخرها از نظر کیفی و همچنین پایش آب استخرها از لحاظ کلرسنجی نیز بررسی می شود.

کیامنش همچنین گفت:PH آب استخر ها از لحاظ وجود اسیدیته در آن نیز اندازه گیری می شود.

وی با اشاره به بررسی کلی فرم های موجود در آب استخرها، اظهار داشت: در صورت استاندارد نبودن هر یک از این علائم به استخر مربوطه اخطاریه داده می شود.

انجام 180 مورد بازرسی در سه ماهه گذشته

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان اظهار داشت: حدود 180 مورد بازرسی در سه ماهه گذشته از 21 استخر موجود در استان همدان انجام شده است.

کیامنش بیان داشت: 477 مورد کلر سنجی در استخر های استان همدان صورت گرفته است.

وی افزود: کلر سنجی های صورت گرفته غیر از کلر سنجی هایی است که دفاتر استخر ها بر روی آب استخر انجام می دهند.

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان همچنین از 347 مورد اندازه گیری PH و207 مخورد کدورت سنجی از استخر های استان همدان خبر داد.

127 مورد بررسی کلی فرم از استخر های استان همدان

کیامنش اظهار داشت: 127 مورد بررسی کلی فرم نیز توسط گروه بهداشت محیط حرفه ای مرکز بهداشت استان همدان از استخر های موجود انجام گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت فردی در استخر های عمومی بیان داشت: توزیع و استفاده از وسایلی مانند مایو، حوله، کلاه، دمپایی، بینی بند و سایر وسایل شخصی در استخر های عمومی ممنوع است.

تمامی استخر های موجود همدان استاندارد است

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اي مرکز بهداشت استان همدان با اشاره اینکه نقشه استخرها قبل از ساخته شدن تعبیه و توسط مرکز بهداشت تایید می شوند، اظهار داشت: تمامی استخر های موجود در استان همدان استاندارد هستند.

کیامنش در پایان سخنانش با اشاره به ضرورت توجه به اصول بهداشتی در استخرها، اظهار داشت: در صورتیکه افراد شکایاتی در رابطه با رعایت اصول بداشتی در استخر های داشته باشند می توانند با مرکز بهداشت استان همدان تماس حاصل کنند.

در راستای مباحث عنوان شده در زمینه آلودگی استخر ها و همچنین ضرورت رعایت بهداشت فردی در زمان ورود و خروج از استخر می توان گفت یکی از عوامل ایجاد آلودگی آب استخر بی توجهی به نکات بهداشتی است.

رعایت نکردن نکات بهداشتی در استخر ها پیامد های جبران ناپذیری را به همراه دارد

اگر نکات بهداشتی رعایت نشود می تواند پیامد های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

همچنین با توجه به گرم بودن هوای استان همدان و استقبال از ورزش شنا در تابستان نظارت و کنترل در راستای آلودگی استخر ها توسط مسئولین امر بسیار مهم و شایان توجه است.