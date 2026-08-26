وزیر کشور: تولید و اشتغال در شرایط جنگی تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح هزار و ۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن و پروژه محوری ۱۳۰ واحدی تعاونی مسکن شهید بصیریپور در خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح پروژههای بسیار خوبی در خراسان جنوبی بودیم که نشاندهنده استمرار حرکت اقتصادی و عمرانی در کشور است.
وزیر کشور افزود: با وجود اینکه کشور بیش از یک سال در شرایط جنگی و خاص قرار داشته، اما چرخ تولید، اشتغال و کارآفرینی از حرکت نایستاده است.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاران و کارآفرینان با همکاری مسئولان و فراهم شدن بسترهای لازم، همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند.
مؤمنی با اشاره به پروژههای افتتاحشده در خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از پروژههای مهم امروز، افتتاح هزار و ۷۸۲ واحد مسکونی بود و در کنار آن، پروژههای صنعتی از جمله کارخانه کاشی نیز به بهرهبرداری رسید که در فاز نخست با سرمایهگذاری حدود ۲.۵ همت، زمینه اشتغال حدود ۳۵۰ نفر را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: پروژههای دیگری نیز امروز در استان افتتاح شد که مجموع آنها بیانگر ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.
وزیر کشور با بیان اینکه وظیفه دولت فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، گفت: دولت باید تسهیلات لازم را فراهم، موانع را برطرف و مسیر را برای سرمایهگذاری هموار کند و پس از آن، این کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هستند که با تلاش خود چرخ تولید و اشتغال را به حرکت درمیآورند.
مؤمنی همچنین درباره آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: در تهران شهرداری تهران و در سایر استانها نیز وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی را بر عهده دارند و تاکنون پیشرفتهای خوبی در این زمینه حاصل شده است.
وی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: پیشنهاد مربوط به زمان برگزاری انتخابات از سوی مجلس و ستاد انتخابات کشور ارائه شده و با توجه به اینکه موضوع باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد، پس از بررسی و تصویب در این شورا اطلاعرسانی خواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق برگزاری انتخابات شوراها گفت: در حال حاضر نمیتوانم زمان دقیق را اعلام کنم.
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