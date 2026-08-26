۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران استان برگزار شد.
در دولت چهاردهم تاکنون ۱۸ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان خراسان جنوبی تحویل شده است.
همچنین تاکنون حدود ۲ همت اعتبار به سایتهای نهضت ملی مسکن استان اختصاص یافته است.
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