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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی افتتاح شد

۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی افتتاح شد

آیین افتتاح همزمان یک‌هزار و ۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور و سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

در دولت چهاردهم تاکنون ۱۸ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان خراسان جنوبی تحویل شده است.

همچنین تاکنون حدود ۲ همت اعتبار به سایت‌های نهضت ملی مسکن استان اختصاص یافته است.

کد مطلب 6928317

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