وداع باشکوه مردم داراب با سردار شهید «حسین حکیمی»

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر سردار شهید «حسین حکیمی»، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب، صبح چهارشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، روحانیون، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام از حسینیه امام خمینی (ره) داراب آغاز شد و مردم با سردادن شعارهایی همچون «لبیک یا حسین (ع)» و «شهیدان زندهاند، اللهاکبر»، پیکر گلگونکفن سردار شهید حکیمی را تا میدان انقلاب همراهی و بدرقه کردند.
حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از قدرشناسی مردم داراب از مجاهدتها و جانفشانیهای نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود.
لازم به ذکر است سردار شهید حسین حکیمی روز گذشته در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان داراب، حین انجام مأموریت به شهادت رسید.
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