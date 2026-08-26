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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

کشف ۱۰۲ موتورسیکلت مسروقه در گیلان؛۳۷۰ سارق دستگیر شد

کشف ۱۰۲ موتورسیکلت مسروقه در گیلان؛۳۷۰ سارق دستگیر شد

رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۱۰۲ موتورسیکلت مسروقه در استان خبر داد و گفت: با اجرای طرح ۲۰ روزه مقابله با سرقت در گیلان ۳۷۰ سارق نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور با بیان اینکه مقابله هدفمند با سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه از اولویت‌های مستمر مجموعه انتظامی استان است، اظهار کرد: با تلاش کارکنان انتظامی و اجرای طرح‌های عملیاتی، کشفیات سرقت در استان از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح ۲۰ روزه مقابله با سرقت موتورسیکلت با همکاری پلیس‌های تخصصی و ماموران انتظامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، بیش از ۱۰۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را که در نقاط مختلف گیلان و همچنین برخی استان‌های همجوار به سرقت رفته بود، شناسایی و کشف و پس از انجام مراحل قانونی و قضایی به مال‌باختگان تحویل دادند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های موتورسیکلت رخ‌داده در گیلان کشف شده است، گفت: در این مدت، ۳۷۰ نفر از سارقان سابقه دارو فعال در حوزه سرقت موتورسیکلت نیز توسط مأموران انتظامی شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6928320

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