مرگ 12 نفر از کارگران مزرعه در حادثه سقوط وانت در کانال آب

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز حادثه واژگونی یک دستگاه وانت در کانال آب یکی از مزارع اطراف شهرستان دزفول به پلیس راه اعلام شد.

همزمان با حضور پلیس راه و عوامل انتظامی در یکی از مزارع روستای سنجر شهرستان دزفول مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان به علت خستگی و خواب آلودگی راننده از مسیر اصلی منحرف و به داخل کانال آب سقوط کرده است.

در ادامه با بررسی بیشتر ماموران مشخص شد این خودرو حامل 13 نفر از کارگران یک مزرعه بوده است که در اطراف کانال آب به علت منحرف شدن از مسیر به داخل کانال آب سقوط می کند.

در این حادثه 12 نفر جان خود را از دست داند که تا کنون اجساد 5 نفر از آنها از داخل آب خارج شده و تلاش نیروهای امدادی برای پیدا کردن 7 جسد باقی مانده است.

در این حادثه یک دختر که به فنون شنا آشنا بود توانست خود را نجات دهد.

بررسیهای بیشتر پلیس راه در این باره ادامه دارد.