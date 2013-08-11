عربی و صفویه امروز به روی تاتامی می روند/ گرجستان در صدور جدول

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که با حضور 536 جودوکار از 80 کشور دنیا پنجشنبه گذشته به میزبانی آمریکا در میامی آغاز شده بود بامداد یکشنبه به وقت تهران در حالی به پایان می رسد که از شش وزن برگزار شده، شش مدال طلا نصیب شش کشور مختلف شده و رقابت سختی بین این کشورها برای کسب عنوان قهرمانی در روز پایانی وجود دارد.

در این بین گرجستان با يک طلا و دو نقره در صدر قرار دارد و ژاپن با یک نقره کمتر دوم است. روسیه با یک طلا و سه برنز در جای سوم ایستاده است. قزاقستان، آذربایجان و کانادا هم هر کدام با یک طلا خانه های چهارم تا ششم را در اختیار دارند. تیم ملی کشورمان با تنها عنوان هفتمی رسولی در مکان بیست و دوم جای گرفته است.

امروز یکشنبه جودوکاران دو وزن 90- و 90+ کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت که رامین صفویه و حسین عربی نمایندگان کشورمان در روز پایانی خواهند بود.

در وزن 90- کیلوگرم که 25 جودوکار حضور دارند رامین صفویه دور نخست "یوسف فادلالا" از مصر را در گروه B پیش رو دارد. "اکبرجان اورازمیتوف" از ازبکستان در مرحله یک هشتم باید با صفویه مبارزه کند. نماینده کشورمان در صورت رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی برای رفتن به جمع چهار جودوکار برتر این وزن یکی از جودوکاران کانادا، اکراین يا فرانسه را پیش رو دارد.

همچنین در وزن 90+ کیلوگرم که با حضور 25 جودوکار برگزار می‌شود، حسین عربی در گروه B دور نخست با "فیدرپانکو" از اوکراین مبارزه می‌کند و در صورت برتری در مرحله یک هشتم باید با "تمرلان باشیف" از روسیه رقابت کند. نماینده سنگین وزن کشورمان در صورت کسب دو پیروزی متوالی در مرحله یک چهارم نهایی یکی از جودوکاران ارمنستان يا قرقیزستان را پیش رو دارد.

تیم ملی کشورمان با 5 جودوکار در این دوره از مسابقات حضور پیدا که سبحان رسولی به عنوان هفتمی دست يافت، محمد رشنو نژاد و علیرضا خجسته از دور مسابقات کنار رفتند.

اما روز گذشته در وزن 73- کیلوگرم "رمضانوف" از روسیه به مدال طلا دست يافت. "کرياکوزاشویلی" از گرجستان به نشان نقره دست يافت و "گادزوف" از روسیه و "آرسو میلیچ" از مونتنگرو" صاحب مدال برنز شدند.