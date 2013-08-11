به گزارش خبرنگار مهر، «زنی پوشیده با گردنبند» پنجمین فیلم کوتاه ابراهیم ایرج زاد در مقام کارگردان است. این کارگردان برای ساخت این فیلم خود هم به سراغ ادبیات و اقتباس ادبی رفته است.
فیلمنامه این اثر بر اساس داستان کوتاهی با همین نام نوشته شده است که چند سال پیش در مجموعه داستان «پونز روی دم گربه» نوشته آیدا مرادی آهنی توسط نشر چشمه به چاپ رسید. مرادی آهنی دانشآموخته رشته روانشناسی است و بیشتر داستانهای این کتابش دارای زمینههای روانشناسانه هستند.
فیلمبرداری فیلم «زنی پوشیده با گردنبند» در 8 پلان ـ سکانس به پایان رسیده و به ترتیب در مرحله تدوین، صداگذاری و اتالوناژ قرارخواهد گرفت.
نویسندگی فیلمنامه، کارگردانی و تهیه کننده این اثر را ابراهیم ایرج زاد به عهده داشته و مهدی اصلانی نیز مدیر فیلمبرداری آن است. رویا نونهالی و مهرداد صدیقیان هم بازیگرانی هستند که در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردهاند.
نازنین خزاعی طراحی صحنه و لباس، آرش نجفیان مدیریت صدابراری و میشا جودت طراحی چهره پردازی این اثر را به عهده داشتهاند. سیاوش مقدس مدیریت تولید، محمد خمیس آبادی دستیاری اول فیلمبردار و امید کائیدی نیز دستیاری دوم فیلمبردار این اثر را به عهده داشتهاند. عکاس این پروژه نیز فتاح ذینوری بوده است.
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