دستیابی رکورد 20 ذوب ریخته گری شده پیوسته و حمل تختال در فولاد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مدنی پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: در پی عبور از تولید یك میلیون تن تختال و دستيابي به رکورد کیفی تولید تختال، صعنت گران فولاد هرمزگان در تلاشی دیگر موفق به دستیابی رکورد 20 ذوب ریخته گری شده پیوسته و رکورد حمل تختال برای مشتریان داخلی در روز شدند.

مدیر فولادسازی شرکت فولاد هرمزگان گفت: در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، کارکنان جهادگر فولاد هرمزگان با توکل به خدا و تلاش بی وقفه علیرغم شرایط آب و هوایی طاقت فرسا و تحریم ها موفق به ثبت این رکوردها شدند.

مدنی افزود: رکورد قبلی ذوب ریخته گری شده پیوسته در اردیبهشت ماه 18 ذوب بود.

وی عوامل موثر این موفقیت را کاهش توقفات اضطراری، افزایش سرعت شارژ مواد کوره، افزایش عمر نسوز تاندیش و برنامه ریزی مناسب اعلام کرد.

مدنی اظهار داشت: افزایش تعداد ذوبهای ریخته گری شده پیوسته در روز باعث ارتقاء بهره وری، کاهش ضایعات، استفاده بهينه از تاندیش و کاهش استهلاک تجهیزات و گام اساسی دیگر در دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه است.

وی با اشاره به اینکه تولید در این شرکت براساس سفارش مشتری انجام می شود گفت: ارسال تختال به مقصد مشتریان نیز مدنظر است که در همین راستا رکورد حمل تختال به مقصد مشتریان داخلی به 5 هزار و 66 تن در روز رسید.

شرکت فولادهرمزگان با ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن تختال در سال و تولید عریضترین تختال با عرض دو متر در دی ماه 1390 به بهره برداری رسید.