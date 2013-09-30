رشد 2.3 برابری تولید 6 ماهه فولاد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقاجانی با بیان این مطلب افزود: این شركت در 6 ماه اخیر، بیش از 520 هزار و 47 تن تختال تولید كرد كه در مقایسه با مدت مشابه سال 91 (222 هزار و 548 تن)، رشد 134 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری با تولید 780 هزار و 602 تن آهن اسفنجی، شاهد رشد 36 درصدی هستیم.

وی افزود: همچنین این شركت در شهریور ماه، 97 هزار و 237 تن تختال تولید كرد كه بالاترین ركورد تولید در ماه محسوب می شود.

وی ادامه داد: همچنین، میزان فولاد تولید شده در شهریور، 4 هزار و 237 تن بیش از برنامه است.

آقاجانی دستیابی به رکورد 905 ذوب تخلیه از مجموع دو کوره و 901 ذوب ریخته گری شده را از جمله رکوردهای بدست آمده در شهریور ماه اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت فولادهرمزگان اظهار داشت: مجموع كل تولید محصول تختال فولاد این شرکت از زمان بهره برداری تاکنون به بیش از یک میلیون و 257 هزار و 939 تن و آهن اسفنجی نیز به سه میلیون و 561 هزار و 799 تن رسید.

مدير عامل شركت فولاد هرمزگان گفت: دستيابي به ركوردهاي پي در پي در فولاد هرمزگان نشان از پتانسيل بالاي نيروي انساني با انگيزه و جوان شركت است كه با هماهنگي وتعامل خوب قسمتهاي مختلف و استفاده از تجربیات متخصصین فولاد ایران و نیز حمایتهای استانی، مملکتی و فولاد مبارکه در سال حماسه سياسي وحماسه اقتصادي، 6 ماهه نخست سال 92 را با موفقيت به پايان رساندند.

آقاجاني افزود: تلاش و پشتكار كاركنان در تمامي واحدهاي توليدي و ستادي قابل تقدير و ستودني است و علي رغم همه مسايل و مشكلات، بحران در تأمین گندله مورد نیاز، تحريم ها و شرايط سخت آب و هوايي، تلاشگران اين واحد صنعتي پيشرفته كشور بر مبناي محورهاي مشخص شده از ابتداي سالجاري موفقيت هاي خوبي را به ارمغان آورده است.

مدير عامل شركت فولاد هرمزگان با اشاره به اهمیت تامین مواد اولیه به خصوص گندله برای كارخانجات فولادی تاكید کرد: تامین مواد اولیه بعنوان اصلی ترین چالش در ادامه کار و رسیدن به ظرفیت اسمی شرکت فولادهرمزگان بعنوان پیشرفته ترین فولاد کشور و بزرگترین صنعت استان هرمزگان است.

شرکت فولاد هرمزگان دارای ظرفیت تولید یک میلیون و 500 هزار تن تختال، در دی ماه 1390 بصورت رسمی به بهره برداری رسید.