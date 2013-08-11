دستور نوری المالکی برای شروع عملیات گسترده در نزدیکی مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، رسانه های عراقی از دستور نوری المالکی نخست وزیر این کشور به فرماندهان نظامی برای شروع عملیات گسترده در منطقه الجزیره در نزدیکی مرز با سوریه برای پیگرد تروریستها خبر دادند.

این در حالی است که سخنگوی اتاق عملیات بغداد از اجرای طرح جدید امنیتی که مورد آزمایش قرار گرفته است، از اوایل ماه آینده میلادی خبر داد و افزود: این طرح شامل ایجاد برجهای مراقبتی در بغداد و فرستادن بالون برای رصد تحرکات مشکوک گروههای تروریستی است.

از سوی دیگر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق گفت: طرح امنیتی مربوط به عید فطر فقط هدف تبلیغاتی و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های امنیتی متوالی بود.شایان ذکر است که روز گذشته در انفجارهای عراق شماری قابل توجهی کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر حسین العادلی تحلیلگر سیاسی گفت: یکی از دلایل بحرانی شدن اوضاع امنیتی در عراق تلاشهای قدرتهای منطقه ای برای ملحق کردن عراق به محور ژئو طایفه ای آنهاست.

وی افزود: یکی از دلایل دیگر اختلافات میان گروههای سیاسی عراقی است که بر پرونده امنیتی نیز تاثیر گذاشته است.