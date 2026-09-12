تصویب طرح مطالعات جامع غارهای استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی فارسانی ظهر شنبه با اشاره به اهمیت پدیدههای کارستی در استان، اظهار کرد: طرح مطالعات جامع غارها با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شناسایی دقیق ویژگیهای هر یک از غارهای استان تدوین شده است و این طرح از محورهای اصلی نظیر بررسی ویژگیهای زمینشناختی، هیدروژئولوژیک، دیرینهشناختی، باستانشناسی و همچنین شناسایی منابع زیستی در غارهای مکشوفه دنبال میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان همدان افزود: تاکنون ۴۲ دهنه غار در استان همدان شناسایی شده است که بیش از ۱۰ دهنه از آنها در مناطق حفاظتشدهای همچون شرا، ملوسان، لشگردر و خانگرمز قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با ذکر نمونههای شاخص غار علیصدر را با حدود ۲ هزار و ۴۰۰ متر مسیر قایقرانی زیرزمین شناختهشدهترین نمونه در استان و غار سراب را از نظر ویژگیهای بکر زمینشناختی و زیستمحیطی، دارای ارزشهای قابل توجه دانست.
احمدی فارسانی تاکید کرد: ارزش غارها تنها به ظرفیت گردشگری آنها محدود نمیشود بلکه این میراث طبیعی میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ زمین، تنوع زیستی، منابع آب و گذشته تاریخی منطقه در اختیار جامعه علمی قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت درجهبندی حفاظتی تصریح کرد: حساسیتهای بومشناختی، تنوع زیستی، شواهد فرهنگی و باستانشناسی و همچنین میزان آسیبپذیری معیارهای اصلی برای تعیین اولویتهای مدیریتی هستند و بر همین اساس سطح دسترسی و نوع مدیریت در هر غار باید متناسب با میزان حساسیت و ارزش آن تعیین شود تا در غارهای بسیار حساس حفاظت کامل و در غارهای دارای ظرفیت گردشگری امکان بازدید در چارچوب ضوابط حفاظتی فراهم گردد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به فعالیتهای کارگروه غارشناسی استان، گفت: این کارگروه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و متخصصان موضوعاتی نظیر درجهبندی حفاظتی در چهار سطح حفاظت از غارهای در معرض تخریب، تعیین حریم، بررسی تعارضات معدنی و عمرانی و همچنین پیگیری ثبت ملی و بینالمللی غارهای ارزشمند را دنبال میکند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ۲۲ ژوئن روز جهانی غارها است، تاکید کرد: شناخت علمی، مستندسازی و حفاظت از این میراث نیازمند همکاری مستمر جامعه علمی، متخصصان، گروههای غارنوردی، دستگاههای اجرایی و جوامع محلی است.
نظر شما