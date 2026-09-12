آیت الله دری: تربیت نیروی متخصص و خدمتگزار باید اولویت کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: توجه جدی به تحصیل فرزندان، طلاب و دانشجویان باید در اولویت باشد و از همه ظرفیتهای موجود در این مسیر استفاده شود.
وی افزود: مشکلات و کمبودها نباید مانع کسب علم و دانش شود و باید سختیهای این مسیر را با تلاش و پشتکار تحمل کرد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: جستوجوی علم گاه مستلزم تحمل غربت و دوری از وطن است و مشکلات اقتصادی، جنگ و سایر دشواریها نباید مانع کسب دانش شود.
وی ادامه داد: تحصیل علم باید با تلاش، فداکاری و مجاهدت همراه باشد و به رشد واقعی فرد و جامعه منجر شود؛ هدف نظام آموزشی نیز باید تربیت انسانهایی دانشمند، متعهد، توانمند و خدمتگزار باشد که دانش خود را در مسیر پیشرفت و خدمت به جامعه به کار گیرند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: روحانیون، خانوادهها، معلمان، مربیان و رسانهها باید در تربیت کودکان و نوجوانان اهتمام ویژه داشته باشند؛ چراکه سالهای پیشدبستانی و دبستان، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت و تربیت نسل آینده دارد.
وی افزود: داستان حضرت موسی و حضرت خضر(ع) نشان میدهد که انسان باید همواره در مسیر رشد، افزایش معرفت و کسب دانش گام بردارد.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: باید نسل آینده را به انسانهایی دانشمند، متخصص، متعهد و خدمتگزار تربیت کنیم و در کنار توجه به علوم پزشکی و بهداشت، نسبت به توسعه ریاضیات، فناوری، هوش مصنوعی، علوم کوانتومی و دیگر دانشهای روز اهتمام جدی داشته باشیم.
وی گفت: باید با جدیت و مسئولیتپذیری در عرصههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گام برداریم و همه اقشار جامعه به اندازه توان خود در حمایت از رشد و تربیت دانشآموزان، طلاب و دانشجویان مشارکت کنند.
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