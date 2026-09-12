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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

پیش‌بینی جوی آرام و ثبات دمایی در همدان

پیش‌بینی جوی آرام و ثبات دمایی در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از آسمانی صاف تا کمی ابری در روزهای آینده خبر داد و گفت: با وجود پایداری جوی احتمال بارش‌های پراکنده و ضعیف در مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به الگوی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: در چند روز آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش معمول باد خواهیم بود.

وی در خصوص احتمال بارش‌های مقطعی افزود: پیش‌بینی می‌شود در ساعات بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر در سطح استان باشیم که در نوار شمالی استان احتمال بارش‌های پراکنده و ضعیف باران وجود دارد ولی انتظار بارش‌های قابل‌توجهی در این مناطق نمی‌رود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در رابطه با نوسانات دمایی نیز گفت: از نظر دمایی تا چند روز آینده ثبات نسبی در دماهای بیشینه و صبحگاهی در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به آمار ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی در شبانه‌روز گذشته، خاطرنشان کرد: شهرستان اسدآباد با دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقطه استان بود و شهرستان بهار نیز صبح امروز با دمای ۸ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین ایستگاه استان گزارش شد.

باقری شکیب ادامه داد: همچنین دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان نیز در شبانه‌روز گذشته بین ۱۱ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6944774

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