محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به الگوی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: در چند روز آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش معمول باد خواهیم بود.

وی در خصوص احتمال بارش‌های مقطعی افزود: پیش‌بینی می‌شود در ساعات بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر در سطح استان باشیم که در نوار شمالی استان احتمال بارش‌های پراکنده و ضعیف باران وجود دارد ولی انتظار بارش‌های قابل‌توجهی در این مناطق نمی‌رود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در رابطه با نوسانات دمایی نیز گفت: از نظر دمایی تا چند روز آینده ثبات نسبی در دماهای بیشینه و صبحگاهی در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به آمار ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی در شبانه‌روز گذشته، خاطرنشان کرد: شهرستان اسدآباد با دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقطه استان بود و شهرستان بهار نیز صبح امروز با دمای ۸ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین ایستگاه استان گزارش شد.

باقری شکیب ادامه داد: همچنین دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان نیز در شبانه‌روز گذشته بین ۱۱ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.