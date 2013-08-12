به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره "حماسه صبر" با حضور علیمحمد احدیعضم، مدیرعامل موسسه پیام آزادگان در تالار وحدت برگزار شد.
در ابتدای این نشست احدی گفت: قرار بود که حجتالاسلام ابوترابی نماینده مجلس نیز در این نشست حضور داشته باشد که به خاطر همزمانی نشست ما با مراسم رایاعتماد به وزرای دولت یازدهم عذرخواهی کردند.
وی افزود: گرامیداشت 26 مرداد که آغاز بازگشت آزادگان به میهن است، تکریم یک روز ملی است که در این سالهای اخیر مورد بیمهریهای زیادی قرار گرفته است. امیدواریم که همه ما در انجام وظیفهای که در قبال انقلاب اسلامی و ارزشهای دوران دفاع مقدس داریم موفق باشیم.
احدی به تاریخچه هزاران ساله اسارت اشاره کرد و گفت: از زمانی که آدمها زندگی اجتماعی را در پیش گرفتند نزاع شروع و به تبع آن اسارت و اسیر گرفتن نیز آغاز شد که اسیر شدن و اسیر گرفتن پایه ثابت همه نزاعها شد.
وی بیان کرد: وقتی قرار باشد که برجستهترین و درخشانترین برگهای تاریخ ملت ایران یعنی دوران دفاع مقدس مورد بررسی قرار گیرد باید پرونده اسارت را مورد عنایت ویژه قرار داد وگرنه کار درستی انجام نمیشود.
احدی زندگی اسرا، تبدیل کردن اسارت به آزادگی را دو موردی دانست که حتما باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و گفت: زندگی دهها هزار آزاده و جانباز آزاده صبور، تلاش رزمندهها و از خودگذشتگی آنها اوج آزادگی است که اگر جنگ را بدون این موارد مورد بررسی قرار دهیم کار اشتباهی کردهایم.
وی بر اهمیت تکریم روز آزادی اسرای جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که گرامیداشت 26 مرداد تنها یک تجلیل ساده و یک تجلیل صنفی و قشری نیست. مقام معظم رهبری نیز همیشه بر اهمیت توجه به آزادگان سرافراز تاکید دارند.
مدیرعامل موسسه پیام آزادگان تجلیل از آزادگان را گرامیداشت اسارت ندانست و بیان کرد: ما از کسانی تجلیل میکنیم که تلخی اسارت را در خاک دشمن به دشمن چشاندند و خود اسارت را به آزادگی تبدیل کردند.
وی ادامه داد: موسسه پیام آزادگان همهساله در روز آزادی اسرای جنگ تحمیلی با همکاری نهادها و وزارتخانههای ذیربط برنامههای مختلفی اجرا میکند که گل سرسبد برنامههای امسال راهاندازی کاروان نمادین بازگشت اسرا از میدان آزادی تا باغ موزه دفاع مقدس خواهد بود. در این کاروان پنج اتوبوس با حضور همان اسرا با همان لباسهای خود، یک ماشین تبلیغاتی با بلندگو شکل می گیرد. ساعت 18 روز 25 مرداد این کاروان از میدان آزادی حرکت و به جشن آزادگی که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود، میرود.
مدیرعامل موسسه پیام آزادگان در پایان گفت: در طول مسیر این کاروان نمادین گروههای هنری آیینی اقدام به اجرای برنامه خواهند کرد و آزادگان را همراهی میکنند.
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