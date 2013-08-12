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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

گاردین خبر داد:

وضعیت بد کارگران در انگلیس

وضعیت بد کارگران در انگلیس

جدیدترین آمارهای منتشر شده در اروپا نشان می دهد که حقوق کارگران در انگلیس به بهانه بحران مالی بیش از کشورهای بحران زده کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حقوق کارگران در انگلیس از سال 2010 میلادی تا 2013 به میزان 5.5 درصد کاهش یافته در حالی که در کشورهایی همچون اسپانیا و قبرس که با بحران اقتصادی روبرو هستند این کاهش کمتر بوده است.

حقوق کارگران در اسپانیا، یکی از بحران زده ترین کشورهای منطقه یورو، 3.3 درصد و در قبرس که تا چندی پیش در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، 3 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای موجود فقط در یونان، پرتغال و هلند حقوق کارگران بیش از حقوق انگلیسی ها کاهش یافته است. البته در برخی کشورهای اروپایی حقوق کارگران افزایش یافته است برای مثال در آلمان 2.7 درصد و در فرانسه 0.4 درصد حقوق کارگران افزایش یافته است.

کد مطلب 2114008

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