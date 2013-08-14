به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الحدث، ساکنان استان الرقه در شرق سوریه که از جنایات گروه موسوم به "دولت اسلامی در عراق و شام" به ستوه آمده اند اخیرا قیام عمومی علیه این گروه وابسته به القاعده آغاز کرده اند.

بنابراین گزارش، این روزها خیابانها و میادین مهم الرقه و حومه آن شاهد تظاهرات گسترده مردمی علیه جنایات القاعده است.

همچنین منابع محلی از جدایی برخی گردانهای مهم گروه موسوم به دولت اسلامی خبر می دهند. به تازگی گردان موسوم به "احفاد الرسول" در اعتراض به اقدامات این گروه وابسته به القاعده جدایی خود را اعلام کرده است.

- در تحولی دیگر، روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی به طرح دو مرحله اسرائیل در قبال بحران سوریه که قرار است به اطلاع ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا رسانده شود، خبر داد.

بنابر این گزارش؛ مرحله نخست این طرح شامل افزایش حمایت از گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در راستای سرنگونی نظام سوریه است. اما در مرحله دوم با توجه به نگرانی شدید تل آویو از حضور نیروهای مسلح افراطی در سوریه برای از بین بردن آنها اقداماتی صورت می گیرد و از جریانهای سکولار برای قدرت گرفتن پس از "بشار اسد" حمایت صورت خواهد گرفت.