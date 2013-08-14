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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

دهن کجی یک مقام صهیونیست به جهانیان:

سال آینده هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری احداث خواهیم کرد

سال آینده هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری احداث خواهیم کرد

وزیر مسکن رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش از برگزاری مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین از تصمیم این رژیم برای احداث هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری در سال آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اوری آریل" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در راستای بی توجهی به خواست جامعه جهانی برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد که این رژیم هزاران واحد مسکونی جدید در شهرک های کرانه باختری احداث خواهد کرد.

وی افزود: ما در سال آینده هزاران واحد مسکونی در شهرک های یهودا و سامره احداث خواهیم کرد و کسی نمی تواند در این زمینه مانع ما شود.

اظهارات این مقام صهیونیست در حالی مطرح می شود که چند ساعت دیگر مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین در قدس اشغالی برگزار خواهد شد. این مذاکرات در حالی از سر گرفته می شود که گروه های فلسطینی با آن مخالف هستند و معتقدند این مسئله به احقاق حقوق ملت فلسطین منجر نخواهد شد.

کد مطلب 2115390

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