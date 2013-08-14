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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

كشتي قهرماني جوانان جهان - بلغارستان؛

آزادکاران راهی صوفيه شدند/ شاگردان طلايي در انديشه قهرماني

آزادکاران راهی صوفيه شدند/ شاگردان طلايي در انديشه قهرماني

اعضای تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای شرکت در رقابتهای جهانی بلغارستان صبح امروز راهی صوفيه شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، جوانان کشتی ایران صبح امروز ابتدا راهی وارنا شدند تا سپس برای شرکت در مسابقات جهانی راهی شهر صوفیه شوند. شاگردان محمد طلايي در نظر دارند به رغم تمامي مشكلات و كاستي هاي ماههاي اخير اعم از كمبودهاي موجود در اردوها و عدم اعزام به تورنمنت هاي بين المللي، با تكيه بر غيرت و انگيزه هميشگي شان ‌نتيجه قابل توجهي در صوفيه كسب كنند.

بر این اساس، ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

كشتي آزاد:
50 كيلوگرم: مصطفي يعقوبي
55 كيلوگرم: يونس سرمستي
60 كيلوگرم: فرزاد كوليوند
66 كيلوگرم: پيمان ياراحمدي
74 كيلوگرم: مصطفي قياسي
84 كيلوگرم: عليرضا كريمي
96 كيلوگرم: پدرام جمشيدي
120 كيلوگرم: عبداله قمي
سرمربي: محمد طلايي
مربيان:  علي اكبر دودانگه، مصطفي عليزاده، رضا عظيمي
ناظر حوزه فني: عليرضا لرستاني
سرپرست: پرويز عالي

برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

جمعه 25 مرداد:
ساعت 17 تا 17:30: وزن كشي اوزان 50، 60، 74 و 96 كيلوگرم كشتي آزاد

شنبه 26 مرداد:
ساعت 9 تا 12:30: مرحله مقدماتي مسابقات اوزان 50، 60، 74 و 96 كيلوگرم كشتي آزاد
ساعت 17:30 تا 18: وزن كشي اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد
ساعت 18 تا 20 : مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 50، 60، 74 و 96 كيلوگرم كشتي آزاد

يكشنبه 27 مرداد:
ساعت 9 تا 12:30: مرحله مقدماتي مسابقات  اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد
ساعت 18 تا 20: مسابقات رده بندي و فينال  اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد

اختلاف  زماني ايران با بلغارستان 90 دقيقه است به طوري كه ساعت 9 به وقت بلغارستان 10:30 به وقت ايران است.

کد مطلب 2115439

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