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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

حیدری:

برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در استان مرکزی/ اختتامیه اولین جشنواره 29 مرداد

برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در استان مرکزی/ اختتامیه اولین جشنواره 29 مرداد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر سرای روزنامه نگاران استان مرکزی از برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در استان مرکزی خبر داد و گفت: زمان ارسال دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان مرکزی تا پایان شهریور ماه است.

آرزو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان تا پایان شهریور ماه مهلت دارند  آثار خود را برای شرکت در جشنواره مطبوعات فصل تابستان ارائه کنند.

وی با بیان اینکه نفرات برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات استانی(در فصل بهار) 29 مرداد اعلام می شود گفت: اختتامیه اولین جشنواره مطبوعات در استان مرکزی روز سه شنبه 29 مرداد ماه با حضور مدیر عامل سرای روزنامه نگاران برگزار می شود.

حیدری ادامه داد: جشنواره مطبوعات استانی فصل بهار در شش بخش تیتر، سرمقاله و یادداشت، گزارش خبری، صفحه آرایی، گفتگو و عکس برگزار شد که در هر بخش سه نفر به عنوان برگزیده شناخته شده اند.

وی ادامه داد: در این رقابتها 366 اثر از سوی خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکسان به دبیر خانه ارسال شد که پس از داوری آقایان محمود اکرامی فر، فرشید حسامی و خانم زهرا عرب 60 اثر به مرحله دوم راه یافتند.

وی با بیان اینکه از بین این آثار داوری شده 18 اثر به مرحله نهایی انتخاب شدند: از این تعداد 6 نفر از خبرگزاری ها، 10 نفر از نشریات محلی و یک نفر از نشریات سراسری منتخب اعلام شدند.

وی اضافه کرد: اسامی منتخبین در این مراسم اعلام می شود.

 

کد مطلب 2115696

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