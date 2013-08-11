18 برگزیده جشنواره مطبوعات در استان مرکزی از سوی سرای روزنامه نگاران اعلام می شود

آرزو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تماسهای مکرر اهالی مطبوعات استان افزود: زمان اعلام نتایج از سوی سرای روزنامه نگاران هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: 366 اثر به سرای روزنامه نگاران استان مرکزی رسیده است که از بین این آثار 60 اثر شامل مصاحبه، عکس، گزارش، تیتر، مقاله و سرمقاله و صفحه آرایی توسط 3 نفر داوری شده اند.

حیدری اضافه کرد: از بین این 60 آثار داوری شده که به سرای روزنامه نگاران استان ارسال شده است در نهایت سرا 18 اثر را برگزیده اعلام می کند که هنوز اسامی معرفی نشده اند.

وی با بیان اینکه هدیه این برگزیدگان نیز از سوی سرای روزنامه نگاران در نظر گرفته می شود اظهارداشت: سرای روزنامه نگاران استان مرکزی در زمان برگزاری و نحوه برگزاری نیز دخیل نیست و از سوی سرای روزنامه نگاران برگزار می شود.



