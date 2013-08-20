روزنامه نگاری حرفه ای با اخلاق معنا می دهد/ برگزاری جشنواره مطبوعات به منظور حمایت از محتوا

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سرای روزنامه نگاران ظهر سه شنبه در آئین احتتامیه جشنواره گفت: استان مرکزی در برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات پیشتاز بوده است و اولین جشنواره در استان مرکزی برگزار شد.

مجید امرایی افزود: زهرا عرب، محمود اکرامی فرد، فرشید حسامی، ساسان والی‌زاده، یوسف غروی قوچانی و امیدعلی مسعودی داوران بخش نهایی جشنواره بودند.

وی با بیان اینکه جشنواره فصلی به منظور حمایت از حوزه محتوایی برگزار می شود، ادامه داد: در پایان سال جشنواره جشنواره های مطبوعات برگزار و طی آن تیتر سال، یادداشت سال و آثار برتر سال معرفی می شود و کتاب سال حاوی آثار برتر جشنواره منتشر خواهدشد.

امرایی اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک کتاب تخصصی حوزه مقالات به همت سرای روزنامه نگاران استان مرکزی آماده شود.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات کشور در این مراسم گفت: این اندیشه که "برای چه می نویسم و برای چه عکس می گیرم؟" باید همواره همراه خبرنگار باشد.

روزنامه نگاری حرفه ای با اخلاق حرفه ای معنا می دهد

محمود اکرامی با بیان اینکه روزنامه نگاری حرفه ای با اخلاق حرفه ای معنا می دهد، افزود: اخلاق گمشده امروز حرفه روزنامه نگاری است.

وی ادامه داد: کار حرفه ای را پشت میزها می توان آموخت اما اخلاق حرفه ای چیزی جدا از اخلاق، انصاف، اعتدال و امانتداری نیست.

اکرامی با بیان اینکه یکی از کارکردهای رسانه نظارت و کنترل بر مسائل اجتماعی است، تصریح کرد: خبرنگاران برای نقد باید به زیبایی های موضوع کنار کاستی هایش بپردازند، زیرا اگر فقط بدی ها دیده شودخبرنگار منتقد نیست بلکه انتقاد کننده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز گفت: اولین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌های استانی با بررسی مطالب منتشرشده در مطبوعات و خبرگزاری‌های استان مرکزی در فصل بهار، با تلاش سرای روزنامه نگاران ایران برگزار شد. مصطفی مشایخی افزود: این جشنواره در مطبوعات استانی، دفاتر نمایندگی خبرگزاری و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استان‌ها برگزار شد.

آموزش و پژوهش یکی از خلاء های جدی در حیطه رسانه

مصطفی مشایخی افزود: گرایش‌ها و رشته‌های تائید شده در این جشنواره عبارتند از: تیتر، گفتگو، گزارش خبری و گزارش، سرمقاله، مقاله و یادداشت، عکس و صفحه‌آرایی. مشاخی با بیان اینکه بیش از 300 اثر به دبیرخانه جشنواره در استان رسیده بود، ادامه داد: از بین این آثار 60 اثر منتخب برای داوری به هران ارسال شد.

وی ادامه داد: در پایان، داوران 17 نفر را به عنوان برگزیده انتخاب کردند.

مشایخی بیان کرد: هم اکنون آموزش و پژوهش یکی از خلاء های جدی در حیطه خبرنگاری و روزنامه نگاری است که سعی شده با راه اندازی سرای روزنامه نگاران این امر دنبال شود.

وی با بیان اینکه سرای روزنامه نگاران استان مرکزی مجموعه ای دور از فضاهای سیاسی است، اظهار کرد: سرای روزنامه نگاران در راستای ارتقا سطح آموزش اقام به برگزاری کلاس ها و نشست های چون سردبیری، خبرنگاری مقدماتی، صفحه آرایی، نشست نقش رسانه ها در پدافند غیرعامل، نشست هم اندیشی مشکلات آگهی ها و برگزاری جشنواره های فصلی مطبوعات از جمله این برنامه است.

مشایخی خاطرنشان کرد: تاکنون 180 نفر عضو سرای روزنامه نگاران شده اند.

در پایان این مراسم اسامی نفرات برتر در بخش های مختلف به شرح ذیل اعلام شد:

در بخش گزارش زهرا قمی با گزارش " زندگی در رگ های مرده" از هفته نامه سماع قلم رتبه اول، سمیه انصاری فر با گزارش "دستانی که تو را به مهمانی گل ها می برند" از خبرگزاری مهر رتبه دوم و علی حیدر شاه حسینی با گزارش " ابهام در جایگاه اطلاع رسانی وبلاگ های سینمایی" از خبرگزاری جمهوری اسلامی رتبه سوم را از آن خود کردند.

در بخش تیتر، نصیر عالیخانی با تیتر" انگشتان بنفش" از هفته نامه سماع قلم، نیره یوسفی راد با تیتر " مصلحت نظام آمد" از هفته نامه وقایع استان و حکیمه پاکباز با تیتر " شیرینی شهد شهادت پس از اهدای عضو" از خبرگزاری شبستان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش عکس، رتبه اول مهدی عظیمی نژاد از روزنامه سراسری اعتدال با موضوع " مراسم روح بخش اعتکاف در اراک"، رتبه دوم محمد وروانی فراهانی از خبرگزاری مهر با موضوع " آئین سنتی پهلوانی و تاریخی بیل گردانی" و رتبه سوم به عادل عزیزی از خبرگزاری ایسنا با موضوع "تشییع شهیدان گمنام در اراک رسید.

در بخش یادداشت، مقاله و سرمقاله سید منصور حیدری با یادداشت "تفکر؛ راهبردی اساسی پیش نیاز پیشرفت "رتبه اول از روزنامه جمهوری اسلامی،کبری بهرامی با یادداشت " چه کسی برای پای برهنه زمان کفش آورده است" رتبه دوم از هفته نامه مدینه گفتگو و نیره یوسفی راد با یادداشت " تاثیر انتخابات بر کندی اینترنت" رتبه سوم از هفته نامه وقایع استان را بدست آوردند.

در بخش گفتگو و مصاحبه رتبه دوم به حمیدرضا بوجاریان با مصاحبه" اجازه حضور اصلاح طلبان با چهره اصولگرایی در شورا را نمی دهیم" از هفته نامه خبر خمین و رتبه سوم به مصاحبه " بودجه عمرانی نامناسبی داشته ایم" از هفته نامه وقایع استان رسید.

در بخش صفحه آرایی نیز صدیقه یوسفی راد برای طراحی هفته نامه وقایع استان، مرجان خباز برای طراحی هفته نامه ماهک و مینا اسکندری برای طراحی هفته نامه عطریاس به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

