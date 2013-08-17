اولتیماتوم به جلالی تعبیر دیگران بود/ باید از همه توانمان استفاده کنیم

حمید زینیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ناراحتی مجید جلالی از اظهار نظر وی درباره اولتیماتوم به سرمربی تراکتورسازی خاطرنشان کرد: اگر جلالی از ما ناراحت باشد از دل وی در میآوریم. آنها یک وظیفه دارند و ما همه وظیفهای دیگر. بحث رسانهها هم در این زمینه وجود دارد و ممکن است برخی از رسانهها در این باره نظرهایی داشتهاند.
وی افزود: ما تیمی هستیم که در جریان دیدارهای هر هفته باید عملکرد خود را تحلیل کند. در این باره تحلیلهای متفاوتی وجود داشته است. برخیها گفتند ما به جلالی اولتیماتوم دادهایم ولی ما می گوییم این طور نبوده است. اولتیماتوم زمان و مکان خودش را دارد ولی بهرحال ما نمیتوانیم بعد از پنج بازی عملکرد خودمان را آنالیز کنیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: من نمیگویم که باید همه بازیها را ببریم ولی باید همه توان خود را به کار بگیریم تا فردا نگویند اگر مدیرعامل فلان کار را میکرد تیم از آن شرایط خارج میشد. خود جلالی هم در اصفهان به بازیکنان گفته بود طوری بازی کنند که بیهوش بشوند.
زینیزاده با تاکید بر این که در مسایل فنی دخالتی نمیکند، گفت: تا آخر از جلالی حمایت میکنیم و بحثی که صورت گرفته بوده کلی بوده و به شخص جلالی باز نمیگشت. من جلالی را هم به شام دعوت میکنم و ناهار تا همه مطمئن باشند که مشکلی وجود ندارد.
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