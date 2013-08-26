هیات مدیره تراکتور خواهان تقویت کادرفنی است/ از کریم و کریمی راضی هستیم

حمید زینیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ضمن بیان این مطلب فوق گفت: در این چند هفته حرف و حدیثهایی وجود داشته است ولی ما از قبل همه چیز را به بعد از دیدار هفته هفتم موکول کرده بودیم تا با مجید جلالی جمعبندی کنیم و با همدیگر تصمیم بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نتایج شش هفته ابتدایی راضی کننده بود؟، اظهار داشت: قطعا ما در بازیهای خارج از خانه نتایج خوبی را کسب کردیم و روند تیم قابل قبول بوده است. در واقع در هر بازی خارج از خانه یک و نیم امتیاز کسب کردیم اما در دیدارهای داخل خانه نتایج راضی کننده نیست. ما به دنبال رفع نواقص هستیم و در بازی با سایپا مشخص میشود که با همدیگر چه راهکارهایی را باید پیگیری کنیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص این که آیا گزینه تغییرات کادر فنی هم روی میز این باشگاه وجود دارد، خاطرنشان کرد: نمیشود روی این موضوع حرف زد. کمتر از یک چهارم فصل را سپری کردیم و صحبت کردن از تغییرات درست نیست. باشگاه به دنبال این است که مشکلات و ضعفها را کاهش دهد.
زینیزاده در پاسخ به این سوال که آیا از سوی هیات مدیره تحت فشار است؟، یادآور شد: آنها نظرشان این است مشکلات را حل کنیم و حتی اگر نیاز است کادر فنی را تقویت کنیم. حتما در این باره با کادر فنی صحبت خواهیم کرد تا تیم را از این وضعیت خارج کنیم.
وی در خصوص عملکرد علی کریمی و کریم انصاریفرد در هفتههای اخیر هم تاکید کرد: به نوبه خودم از این دو بازیکن کاملا راضی هستم. بهرحال آنها تابع کادر فنی هستند و به تنهایی تصمیم نمیگیرند.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز شایعات مطرح شده در مورد تلاشهای این باشگاه برای جذب محمدرضا خلعتبری را رد کرد و گفت: ما به این بازیکن دیگر فکر نمیکنیم.
نظر شما