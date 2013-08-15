فرنگی کاران جوان جمعه به کشور باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با کسب مدال طلای فرشاد عیسوند در وزن 50 کیلوگرم، مدال نقره یوسف قادریان در وزن 84 کیلوگرم و مدال برنز رامین طاهری در وزن 66 کیلوگرم بر سکوی سوم رقابتهای جهانی بلغارستان قرار گرفت.
این در حالی بود که سید مصطفی صالحی زاده در وزن 96 کیلوگرم و مصطفی بهزادی مقدم در وزن 55 کیلوگرم مقابل رقبای رژیم اشغالگر قدس حاضر نشدند، با جوانمردی از مدال گذشتند و تیم ایران نیز بروی سکوی دوم دنیا قرار نگرفت. رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روزهای 22 و 23 مرداد ماه در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار شد.
اعضای تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان پس از کسب سه مدال و مقام سومی رقابتهای جهانی بلغارستان، ساعت 5:00 صبح روز جمعه هفته جاری به کشور باز می گردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با کسب مدال طلای فرشاد عیسوند در وزن 50 کیلوگرم، مدال نقره یوسف قادریان در وزن 84 کیلوگرم و مدال برنز رامین طاهری در وزن 66 کیلوگرم بر سکوی سوم رقابتهای جهانی بلغارستان قرار گرفت.
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