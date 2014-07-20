شاگردان چمن گلی از فردا اردو می زنند/ فرنگی کاران جوان به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 10 مردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیراست:
50 کیلوگرم: رضا خدر ی (تهران) هادی تختایی (خوزستان)
55 کیلوگرم: بهروز ملکی- محمد مراد الیاسی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران)
60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهران داداشی (گیلان)
66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) حسین خواجه وندی (مازندران)
74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) فرشاد بلفکه (لرستان) سجاد فرج پور (مازندران)
84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) مهدی فلاح (تهران) مهدی ابراهیمی (قم)
96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) محمد بیرانوند (خوزستان) علی کنعانی (اردبیل)
120 کیلوگرم: بابک رزم پوش (مازندران) امیرحسین حسینی (مازندران) ایمان فاریابی (کرمان)
سرمربی: عبداله چمن گلی
مربیان: حسن حسین زاده (»ازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ملک بویری (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) یک مربی به معرفی استان کردستان
سرپرست: مهدی شربیانی
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