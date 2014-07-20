شاگردان چمن گلی از فردا اردو می زنند/ فرنگی کاران جوان به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 10 مردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیراست:

50 کیلوگرم: رضا خدر ی (تهران) هادی تختایی (خوزستان)

55 کیلوگرم: بهروز ملکی- محمد مراد الیاسی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران)

60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهران داداشی (گیلان)

66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) حسین خواجه وندی (مازندران)

74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) فرشاد بلفکه (لرستان) سجاد فرج پور (مازندران)

84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) مهدی فلاح (تهران) مهدی ابراهیمی (قم)

96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) محمد بیرانوند (خوزستان) علی کنعانی (اردبیل)

120 کیلوگرم: بابک رزم پوش (مازندران) امیرحسین حسینی (مازندران) ایمان فاریابی (کرمان)

سرمربی: عبداله چمن گلی

مربیان: حسن حسین زاده (»ازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ملک بویری (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) یک مربی به معرفی استان کردستان

سرپرست: مهدی شربیانی

