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۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

شاگردان چمن گلی از فردا اردو می زنند/ فرنگی کاران جوان به خط شدند

شاگردان چمن گلی از فردا اردو می زنند/ فرنگی کاران جوان به خط شدند

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی از روز 30 تیر ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 10 مردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیراست:

50 کیلوگرم: رضا خدر ی (تهران) هادی تختایی (خوزستان)
55 کیلوگرم: بهروز ملکی- محمد مراد الیاسی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران)
60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهران داداشی (گیلان)
66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) حسین خواجه وندی (مازندران)
74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) فرشاد بلفکه (لرستان) سجاد فرج پور (مازندران)
84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) مهدی فلاح (تهران) مهدی ابراهیمی (قم)
96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) محمد بیرانوند (خوزستان) علی کنعانی (اردبیل)
120 کیلوگرم: بابک رزم پوش (مازندران) امیرحسین حسینی (مازندران) ایمان فاریابی (کرمان)
سرمربی: عبداله چمن گلی
مربیان: حسن حسین زاده (»ازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ملک بویری (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) یک مربی به معرفی استان کردستان
سرپرست: مهدی شربیانی
 

کد مطلب 2334328

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