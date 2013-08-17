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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۲۳

پس از دیدارهای تدارکاتی/

بازیکنان اصفهانی تیم ملی بیس‌‌بال از گرجستان بازگشتند

بازیکنان اصفهانی تیم ملی بیس‌‌بال از گرجستان بازگشتند

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکنان اصفهانی تیم ملی بیسبال کشورمان پس از انجام 4 دیدار تدارکاتی با تیم ملی گرجستان به این شهر بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردوی تدارکاتی 3 تن از اعضاء تیم پاور پایپ، نماینده بیسبال استان اصفهان، به نام‌های سعید باطنی، احمد درایش و وحید باطنی حضور داشتند.

وحید باطنی رییس کمیته بیسبال استان اصفهان حضور 3 اصفهانی در لیست سرمربی تیم ملی را نکته بسیار مهمی دانست و در خصوص بازی های انجام شده گفت: تیم بیسبال کشورمان توانست در یکی از دیدار های خود با پیروزی از میدان خارج شود؛ تیم ملی گرجستان تیم بسیار باسابقه و قدرتمندی بود و مسابقات انجام شده تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار کادر فنی و بازیکنان ملی پوش ما قرار داد .

پیوستن دو مهره جدید به تیم پاورپایپ

وی بیان داشت: رجبعلی برزگر به عنوان روانشناس ورزش در چهارمین دوره رقابتهای لیگ بیسبال به همراه  تیم پاورپایپ اصفهان حضور خواهد داشت؛ رجبعلی برزگر سابقه بازی در تیم اصفهان در مسابقات دهه فجر سال 1387 در بوشهر را داراست که با این تیم به عنوان نایب قهرمانی رسیده بودند؛ همچنین بازیکن نوجوان سمنانی به نام مجتبی گردان نیز به عنوان پیچر به تیم پاورپایپ پیوست.

کد مطلب 2116782

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