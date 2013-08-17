به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردوی تدارکاتی 3 تن از اعضاء تیم پاور پایپ، نماینده بیسبال استان اصفهان، به نام‌های سعید باطنی، احمد درایش و وحید باطنی حضور داشتند.

وحید باطنی رییس کمیته بیسبال استان اصفهان حضور 3 اصفهانی در لیست سرمربی تیم ملی را نکته بسیار مهمی دانست و در خصوص بازی های انجام شده گفت: تیم بیسبال کشورمان توانست در یکی از دیدار های خود با پیروزی از میدان خارج شود؛ تیم ملی گرجستان تیم بسیار باسابقه و قدرتمندی بود و مسابقات انجام شده تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار کادر فنی و بازیکنان ملی پوش ما قرار داد .

پیوستن دو مهره جدید به تیم پاورپایپ

وی بیان داشت: رجبعلی برزگر به عنوان روانشناس ورزش در چهارمین دوره رقابتهای لیگ بیسبال به همراه تیم پاورپایپ اصفهان حضور خواهد داشت؛ رجبعلی برزگر سابقه بازی در تیم اصفهان در مسابقات دهه فجر سال 1387 در بوشهر را داراست که با این تیم به عنوان نایب قهرمانی رسیده بودند؛ همچنین بازیکن نوجوان سمنانی به نام مجتبی گردان نیز به عنوان پیچر به تیم پاورپایپ پیوست.